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民調再掉 德桑提斯要證明能「取代川普」

記者顏伶如／即時報導
根據最新民調，佛州州長德桑提斯策略並未奏效，支持度不升反跌，從7月中旬的23%掉到現在的12%。（Getty Images ）
根據最新民調，佛州州長德桑提斯策略並未奏效，支持度不升反跌，從7月中旬的23%掉到現在的12%。（Getty Images ）

為了拉抬民調，爭取在共和黨2024年總統初選勝出的機會，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)上個月宣布競選團隊重新出發，但根據雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov最新調查，德桑提斯策略並未奏效，支持度不升反跌，從7月中旬的23%掉到現在的12%；德桑提斯在初選首場辯論的最重要目標，就是證明自己還是共和黨內取代川普的最佳人選。

回顧今年2月時，在可能參加共和黨初選投票的選民中，德桑提斯以45%支持度領先41%的前總統川普，但後來他的民調就一路走下坡，並且連續出錯，但雖在初選民調裡仍排名第二，但一直遙遙落後川普，只領先其他競爭對手。

不過，雅虎新聞與YouGov在8月17日至21日間對全美1665名成年人完成的最新調查顯示，印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)現在支持度為8%，只落後德桑提斯4%，而川普支持度則為52%，比7月中旬的48%還進步。

共和黨初選首場辯論23日晚舉行，德桑提斯希望把自己塑造成共和黨內的頭號川普挑戰者，媒體報導，德桑提斯為了準備辯論，請來知名共和黨辯論教練歐唐尼爾(Brett O'Donnell)，但某些共和黨人士說，德桑提斯需要的其實不是在辯論會上大放異采，而是要有穩紮穩打的表現。

支持德桑提斯的盟友認為，德桑提斯當務之急是讓猶豫不決的金主與支持者能夠放心，並且證明自己確實有辦法贏過川普，但如果在辯論場上表現不佳，恐怕更多選民認為德桑提斯大勢已去。

共和黨選舉策略專家塔德(Brad Todd)說，德桑提斯參加初選時，彷彿握有取代川普的首張證書，「可是這張證書是有效期的，有可能已經過期」。

德桑提斯 共和黨 川普

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