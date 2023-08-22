道奇球場看似淹沒洪水中 事後證實烏龍一場

熱帶風暴喜萊莉（Hilary）過境，道奇球場看似淹水照片和影片網路瘋傳，事後證實烏龍一場。（取材自X平台）

熱帶風暴喜萊莉（Hilary）過境，未對洛杉磯 市造成重大災情，但道奇 球場看似淹水照片和影片網路瘋傳，事後證實烏龍一場。

喜萊莉20日行經南加州地區，帶來整天降雨。一段直升機空拍的影片及截圖當天在網路上瘋傳。畫面中洛杉磯道奇球場看起來好像一座孤島，淹沒在洪水之中。

這段影像出處是一家經營直升機空拍服務的公司，在過去稱推特（Twitter）的社群媒體X上面貼出，帳號為Los Angeles Dodgers Aerial Photography，短時間獲得80幾萬觀看次數。

影片與截圖在棒球社群上轉傳，但洛杉磯美國廣播公司（ABC）第7台報導，畫面上看似淹水的景象，僅是停車場的水泥及柏油路面因為下雨潮濕而造成反光，使得觀眾出現視覺上的錯覺。

更何況，道奇球場位在山丘上，能從高處俯瞰整個洛杉磯市，若像是畫面之中一樣淹水，整個洛杉磯勢必災情慘重。

21日雨過天晴，洛杉磯道奇隊在官方社群帳號貼出照片回應。貼文寫說：「道奇球場正是熱門話題？我們懂，它今天早上看起來很美。」

熱帶風暴喜萊莉席捲南加州，是84年來少見的氣候現象，社群媒體上出現許多號稱是第一時間的災情照片或影片，但也有像「淹水的道奇球場」這樣的烏龍錯覺。

數位媒體專家、南加州大學 （USC）教授諾斯（Karen North）今天在電視台訪問中評論這一現象。

諾斯指出：「像颶風或一部分的颶風，這樣引人注目的現象侵襲洛杉磯的時候，每個人都想要貼出最嚇人的版本，或是發表評論。」

除了看起來像是淹水的道奇球場，社群媒體上也出現疑似把環球影城遊樂設施中的大水景象，誤當做災情傳播的現象。

諾斯提醒，確認消息來源很重要，「如果影像是來自經過認可的新聞機構，它的可信度要比起某個推特帳號（現稱X）或Instagram個人上傳的內容要高得多」。