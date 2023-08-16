賴清德過境舊金山 「台灣加油」vs.「台獨死路」僑胞隔街對嗆

副總統賴清德過境舊金山灣區，台僑聚集500人歡迎，他剛下車子，準備走進飯店。（記者江碩涵／攝影）

副總統賴清德 出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山 ，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格在舊金山登機迎接，有500位台灣僑胞、數十個台灣社團在Hyatt Regency SFO飯店門口，準備迎接賴清德，現場歡聲雷動，不斷高喊「台灣加油」；而隔了一條街，約200英尺處的對面，則有來自不同的聲音，高喊「台灣是中國的、台獨是一條死路」。

記者江碩涵／攝影

賴清德16日約下午4時多抵達Hyatt Regency SFO門口，飯店門口聚集了500位支持台灣的僑胞，也有不少主流媒體、海外媒體在現場。賴清德抵達時，前方有灣區警方開道，一抵達現場民眾歡聲雷動，高喊「台灣加油」，從下車到走進飯店大概十分鐘路程，接受現場民眾歡迎、握手致意。

賴清德16日約下午4時多抵達Hyatt Regency SFO門口，飯店門口聚集了500位支持台灣的僑胞。（記者江碩涵／攝影）

同一時間，隔了一條街則有100多位反對的聲音，用大聲公高喊「台灣是中國的、台獨是一條死路」。反對團體下午稍早時，本想跨越馬路，到飯店這側來抗議，但加州警方特地將抗議人士隔在飯店對街，避免爆發衝突及妨害安寧，也數次阻止他們跨越街道。

隔了一條街則有100多位反對的聲音，用大聲公高喊「台灣是中國的、台獨是一條死路」。（本報記者／攝影）

賴清德過境舊金山當日從下午2時左右，台灣僑胞們就陸續集合卡位，拉起布條，站在圍欄邊，練習各種歡呼口號，其中還有來自洛杉磯 的台灣社團。大洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇說，為了支持台灣民主，集合了50位洛杉磯僑胞，一早搭車、搭飛機趕來支持，當晚就會快閃回洛杉磯。他表示，從洛杉磯趕來就是要展現台灣人團結的力量，他們衷心支持台灣展現民主外交。

舊金山灣區信賴之友會共同召集人、僑務諮詢委員、北加州南灣台灣同鄉會會長周信結表示，蔡英文及賴清德過境美國，顯示出自由台灣的生存對民主世界的生存至關重要，僑胞強烈歡迎，就是要展現台灣人的信念。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，賴清德與舊金山非常有緣。（記者江碩涵／攝影）

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，賴清德與舊金山非常有緣，賴清德2019年10月、2022年1月和今年8月都來到舊金山，從這次過境舊金山可以看出，這幾年台美關係在雙方共同努力之下，更加的堅實、穩固並有高度的互信，美國展現對台灣堅若磐石的支持，這都是台美夥伴關係上的一個進展，美國政府相當信任與尊重台灣的國家元首與副元首，打破疑美論、疑賴論的說法。

僑委會主委徐佳青也到舊金山，並與現場民眾握手致意。（記者江碩涵／攝影）

僑委會主委徐佳青也到舊金山，並與現場民眾握手致意。（記者江碩涵／攝影）

僑委會主委徐佳青也到舊金山，並與現場民眾握手致意。現場民眾說：「7月底才看到徐佳青來舊金山灣區，這麼快就能看到徐佳青又出現在舊金山，相當高興僑委會主委關心僑胞的生活。徐佳青也對民眾說，我說過我會回來看你們，真的回來了。

民進黨新北市第十一選舉區立委候選人曾柏瑜也在舊金山歡迎賴清德活動現場。她表示，剛好在美國走訪，參加許多僑胞活動與演講，知道副總統要過境舊金山，8月15日晚上才坐飛機抵達舊金山灣區，待參加晚宴後，將再繼續拜訪美國其他城市，繼續與台灣鄉親說明政治理念與交換意見。