棉條等生理用品 含永久化學物質…恐致癌、擾亂內分泌

示意圖。(本報檔案照)

聖母大學(University of Notre Dame)最新研究發現，女性生理期使用的生理褲襯裡及棉條包裝，可能存有被喻為「永久化學物質」的「全氟／多氟烷基物質」 (PFAS)。

PFAS是人造化合物，可以在人體內累積，在大自然環境底需要多年才能分解。PFAS被認為與某些嚴重健康副作用有關，包括某些癌症 、高血壓 ，還會擾亂內分泌系統，造成兒童發展問題。

聖母大學研究人員針對在國內販售的120多種生理期產品進行研究，包括月經杯(menstrual cups，又稱月亮杯)、衛生棉、生理褲、棉條等，結果發現某些產品含有PFAS。

主持研究的聖母大學物理學教授皮斯利(Graham Peaslee)指出，頗高比率的生理褲產品的襯裡驗出含有PFAS。

皮斯利表示，研究結果顯示PFAS並不是普遍存在於生理產品當中，但研究結果確實令人憂心，特別是兩、三款產品的襯裡。

研究報告當中並未點名產品名稱。

身為美國生理褲最熱門品牌之一的Thinx發表聲明說，對於降低「永久化學物質」污染已採取防護措施。

Thinx執行長戴維斯(Meghan Davis)說，Thinx內褲經過第三方實驗室檢測 ，確保產品符合美國與國際規定。

聖母大學這項研究中，所有棉條都沒有測出PFAS，但某些棉條的塑膠包裝以及塑膠管、衛生棉及護墊則有驗出PFAS。

皮斯利說，對於PFAS問題並沒有防護措施，「問題從來沒人知道，因為不曾有人去檢查過這些產品」。

皮利斯同時表示，結論報告並未公布產品名稱是因為研究仍在進行中，「我們不希望在這個階段就針對某些特定品牌，因為我們現在知道的還不夠多。」