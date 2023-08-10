我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊業苦等3年7個月 迎來中客4關卡須克服

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

去年全美5萬人自殺創高 這年紀最多

編譯徐薏茹／綜合10日電
CDC10日發布報告，2022年共4萬9449名國人死於自殺，其中65歲以上年齡層的自殺人數增加最多。（Getty Images）
CDC10日發布報告，2022年共4萬9449名國人死於自殺，其中65歲以上年齡層的自殺人數增加最多。（Getty Images）

根據聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布的最新報告，2022年共4萬9449名國人死於自殺，比2021年(4萬8183人)增加2.6%，是有史以來的最高紀錄。

65歲以上年齡層的自殺人數增加最多，比2021年多出8.1%，45至64歲增長人數第二多，比2021年多出6.6%，25至44歲增加0.7%。

研究還發現除了美洲原住民及阿拉斯加原住民之外，兩性及大部分種族與族裔的總體自殺人數均增加，男性增加2.3%，女性增加2.8%。

夏威夷及其他太平洋島嶼原住民的增加幅度最大，2022年增長15.9%；多種族美國人增加21%，增幅第二大。

然而另一個值得注意的數據是，兒童、青少年及18至34歲成年人的自殺人數減少8.4%。

CDC表示，自殺人數自2006年以來幾乎每年都在增加，2019、2020年例外，需要採取立即行動應對這一危機。

CDC敦促需要幫助的人聯繫988自殺防治熱線(988 Suicide & Crisis)尋求幫助，以及協助保護有自殺風險的人群，包括詢問是否需要協助，在一旁陪伴，協助獲取資源與跟進後續行動。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)在聲明中表示：「九成美國人認為美國正面臨心理健康危機，CDC報告的新自殺死亡數據闡明了原因。因自殺而失去生命的人太多了，然而仍有太多人認為尋求幫助是軟弱的表現。」

貝西拉表示拜登政府正在進行前所未有的投資，作為「團結議題」(unity agenda)的一環，改變心理健康被理解、接觸與治療的方式，「我們必須持續消除心理健康汙名化，讓所有美國人民都能取得相關照護。」

CDC也強調旗下的「全面自殺防治計畫」(Comprehensive Suicide Prevention Program)，該計畫專注於自殺防治，尤其是大幅受自殺影響的人口。

CDC 原住民 心理健康

上一則

旅遊業苦等3年7個月 迎來中客4關卡須克服

下一則

大法官湯瑪斯30年被饋贈 奢華超乎想像

延伸閱讀

民調：美國人愛外國領袖勝過本國領袖 威廉王子居冠

民調：美國人愛外國領袖勝過本國領袖 威廉王子居冠
青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對

青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對
馬州孕婦心理健康資源排全美前10 排名靠前評分僅C-

馬州孕婦心理健康資源排全美前10 排名靠前評分僅C-
州府投資近2億 彌補疫情學業缺失

州府投資近2億 彌補疫情學業缺失

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42

超人氣

更多 >
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元