夏威夷野火釀36死 上萬人流離失所重建恐需數年

夏威夷野火嚴重，造成許多人流離失所。(美聯社)

夏威夷茂宜島（Maui）的官員今天表示，當地野火造成的死亡人數上升至36人，並將有數百年歷史的小鎮拉海納局部化為灰燼。已有成千上萬居民急忙逃離家園。

法新社報導，茂宜郡政府在聲明中表示：「消防人員持續滅火之際，截至今天在仍活躍的拉海納（Lahaina）大火中一共發現36具罹難者遺體。」

夏威夷州 緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）在聲明中表示，茂宜島野火從8日上午開始延燒，焚燒面積已超過800公頃，並造成島上住宅、商家、公用設施和3萬5000多位居民面臨危險。

夏威夷州緊急事故管理局指出說：「強陣風和天候乾燥，使得夏威夷大部分地區處於紅色警戒。儘管警報已於今晚解除，但大島（Big Island）和茂宜島卻出現更多火勢。」

一些急於逃生的島民跳入海中，以躲避快速蔓延的野火。

官員今天稍早說，災情嚴重的拉海納有270多棟建築物受損或摧毀。

有線電視新聞網（CNN）報導，由於茂宜島大片地區遭野火摧殘，夏威夷州副州長魯克（Sylvia Luke）今天表示：「復原之路將很漫長。」

官員表示，茂宜島已有成千上萬居民流離失所。

魯克說：「這些人是在茂宜島投資 的小商家，以及當地的居民。我們有必要想出一個辦法在未來幾年內幫助很多人。（重建）將費時好幾年。」

路透報導，夏威夷州運輸局官員斯尼芬（Ed Sniffen）表示，有超過1萬1000名遊客從茂宜島撤離。他稍早曾說，當地雖有至少16條道路封閉，但機場仍全面運作，航空公司也為了協助旅客離開茂宜島，而調降票價並提供取消機票免責。

夏威夷即時新聞（Hawaii News Now）引述官員報導，有至少20人嚴重燒傷，並已由飛機載運到歐胡島（Oahu）。