夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生 已6死24傷

夏威夷茂宜島9日多處野火迅速擴散，至少造成六人死亡、24人受傷。（美聯社）

颶風 多拉(Hurricane Dora)外圍環流帶來的疾風助長夏威夷茂宜島(Maui)9日多處野火迅速擴散，至少造成六人死亡、24人受傷，甚至有民眾跳海逃生被救起；當地數百戶居民被撤離、多處發生停電，倒木與遭強風扯落的電線擋道，消防隊員難以深入災區救援。

鬧區陷火海 觀光 客逃難

夏威夷茂宜島知名的歷史小鎮拉海納鎮，因颶風引起的大火已六死，十多人跳海逃生，包括觀光街區臨海街也受到重創。（美聯社）

茂宜郡發言人馬丁(Mahina Martin)表示，茂宜島西岸具有歷史的拉海納鎮(Lahaina Town)觀光客最多的臨海街(Front Street)火勢受強風助長而變大，民眾紛紛撤離，她籲請不在撤離區內的民眾就地暫尋庇護所，別加入撤離民眾的行列，以免交通更擁擠。

郡政府徹夜上傳上網的照片顯示，拉海納鎮鬧區一片火焰，屬國家歷史古蹟區的商店及民宅屋頂火光沖天。

時速80哩強風助長火勢

大火在夜間迅速襲擊夏威夷茂宜島Lahaina觀光區，傷亡慘重。（美聯社）

茂宜島內陸強風達每小時80哩，其中一場火警已在8日稍早獲得控制，但受強風吹襲，火勢在數小時後又起。消防局助理局長吉塞亞(Jeff Giesea)說：「火災可能距離民宅逾一哩，但一、兩分鐘就會燒到民宅。」

直升機無法從空中灑水

由於陣風強勁，消防直升機無法從空中灑水救災或評估火場範圍，路上的消防隊員則常遭遇樹木與電線傾倒而無法抵達火場。

國家氣象局表示，颶風多拉從夏威夷群島南邊500哩經過，颳起時速逾60哩疾風，入夜吹毀供電設備造成停電，影響民生也讓消防直升機無法起飛；風勢大、濕度低的危險天候助長火勢，9日下午後才開始好轉。

消防人員出動滅火，因颶風使得山林野火快速蔓延，數個社區居民被疏散到安全的地點。（美聯社）

檀香山氣象員鮑爾(Jeff Powell)解釋，颶風多拉在乾季讓災區情況更複雜，夏威夷夾在北部高壓和多拉相關的低壓中間，乾燥環境與疾風「造就危險的火災，既有火苗迅速蔓延」。

鮑爾說，「這跟颶風多拉有關，但並非直接的結果」，他形容火災是颶風「外圍環流強風的傑作」。

夏威夷州 長葛林(Josh Green)在外旅遊，副州長路克(Sylvia Luke)代為宣布緊急狀態，啟動國民兵馳援救災。

夏威夷電力公司8日表示，茂宜島約1萬3000戶停電；供電追蹤網站poweroutage.us數據顯示，截至9日上午，茂宜島有1萬4500戶停電。

拉海納外海共救起12人

海岸防衛隊船隻8日前往茂宜島觀光區的火場外海救人，因為有人為了躲避火勢及濃煙而跳海逃生。海岸防衛隊說，拉海納外海共救起12人。