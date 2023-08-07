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她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

世界新聞網王若馨／即時報導
蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)
蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

一名女子上個月在一架國內班機上歇斯底里地喊叫要下機，宣稱她鄰座的乘客「不是人類」；此舉不僅引發機上乘客騷動，由機上乘客拍攝的影片也因各種猜測而爆紅，如今該名女子身分曝光，她所指稱的「非人類生物」真相也終於揭曉。

這名38歲女子是來自達拉斯的蒂芬妮‧葛瑪斯(Tiffany Gomas)，她在7月2日搭乘一架由德州福和市(Fort Worth)預定飛往佛州奧蘭多的班機時突然暴走，並在走道上對所有乘客大喊：「我不搭這班飛機了，信不信由你…那邊那個天殺的怪物不是人類，你們如果選擇留在飛機上，他會害死大家！我不想死！」

在葛瑪斯說出這些話時，一些困惑的乘客顯然受到動搖，尤其是在她指向一名乘客說「那不是人類」時，多名乘客都跟著轉頭望向那名乘客。

影片來源：YouTube news.com.au

這支影片在網路上被大量轉載，許多人不解葛瑪斯為何反應如此激烈，更對葛瑪斯所指的對象感到好奇。有人貼出一張據稱是該名「非人類」乘客的照片，但只能看到對方穿的是綠色的帽T，並將帽沿拉上蓋住頭，開始有人稱其為「蜥蜴人」，並認為葛瑪斯一定是看到了不尋常的事物，例如對方的手指間有蹼等；還有行為分析師從葛瑪斯的肢體語言、聲音的顫抖程度，去猜測解讀她看到的現象。

由於葛瑪斯對班機安全的投訴，所有乘客都被請下飛機，飛機也重新進行安全檢查，晚了約三小時才起飛；葛瑪斯本人則以安全之由不被允許登機。

根據警方的報告，葛瑪斯身邊的男性乘客是她的親戚，事發源頭是她認為對方偷了她的AirPods，兩人因此起了爭執。

據紐約郵報報導，葛瑪斯是一家公司的營銷主管，她事業有成，住在德州一個高級富人區，房產價值約200萬元。

不過大家最關心的，應是獲知這並不是一起外星生物事件，關於蜥蜴人的傳聞也終可平息了。

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@k...
蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)
蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@k...
蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

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