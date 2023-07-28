我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

國會將休會…政府關門威脅又來了 這回期限是9月30日

編譯簡國帆／綜合外電
參眾議員本周將離開華府，開始8月休會，提高了聯邦政府在9月底前關門的風險。（美聯社）
參眾議員本周將離開華府，開始8月休會，提高了聯邦政府在9月底前關門的風險。（美聯社）

眾院預算討論因為對於支出水準和社會議題的歧見而停擺，但參眾議員本周將離開華府，開始8月休會，提高了聯邦政府在9月底前關門的風險。

彭博資訊報導，眾院預定9月12日才復會，必須在那短短12個工作天有一長串代辦事項，包括通過12項年度撥款法案中的11項，還要消弭和參院之間的歧見。

通過臨時資金法案的阻礙也很高，因為議員之間歧見很深，超保守派對政府關門的影響也冷淡以對，共和黨籍的眾議員古德（Bob Good）本周更說，必要時應該以政府關門為籌碼。

拜登總統和國會領袖原先希望先前為了提高美國舉債上限，所艱苦協商的支出上限，能為相對平順的預算討論鋪路，但保守派要求砍更多支出、以及對墮胎與跨性別等社會議題的攻擊性言語，已打亂這項計畫。

共和黨內爭論不休，已迫使眾院共和黨團放棄在所剩時間通過一項支應農業部支出的法案。在那之前，就連爭議最低的軍事營建和退伍軍人計畫開支法案，也只能在眾院勉強通過。

目前眾院的預算法案支出金額已低於比先前兩黨磋商的支出上限，但超保守派想再砍1150億美元，而共和黨溫和派和民主黨不支持。

在參院，共和黨與民主黨已在起草超出上限1400億美元的預算草案，採用被指定為「緊急」項目的可裁量支出漏洞，來迴避上限，這些措施已在委員會通過，但還沒交付全院表決。

增添前景隱憂的，還有對資助烏克蘭法案的分歧。參院民主黨和共和黨議員都說，準備在未來幾天提出擴大提供資金給烏克蘭的法案，並附帶一項臨時開支法案，讓聯邦政府在9月30日後維持運作，但眾院議長麥卡錫和其他共和黨眾議院都反對此舉，因為超過支出上限。

共和黨 眾院 預算

上一則

具指紋、臉部辨識功能… 非槍主無法射擊 智慧手槍開售

延伸閱讀

不止發言僵住20秒 麥康諾今年曾多次跌倒 妙回拜登「沙袋絆倒」

不止發言僵住20秒 麥康諾今年曾多次跌倒 妙回拜登「沙袋絆倒」
川普曾發聲譴責國會暴亂 現在成最大的暴亂支持者

川普曾發聲譴責國會暴亂 現在成最大的暴亂支持者
捷運逃票除罪化法案 董事會投票反對

捷運逃票除罪化法案 董事會投票反對
台積電美廠有機會？參院表決 允許部分半導體廠免環評

台積電美廠有機會？參院表決 允許部分半導體廠免環評

熱門新聞

小貓Bean因為一個表情在網路爆紅。(擷自bean_posts@TikTok)

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

2023-07-23 10:38
法官21日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺針對「偽造一起謀殺案證據」負有責任，導致康乃狄克州兩名本沒有犯下謀殺的男子入獄數十年。美聯社

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

2023-07-22 10:39
美國亞利桑納州格蘭戴爾市警方26日宣布，2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞已經被找到了，而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。（照片翻攝：NBC News）

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

2023-07-27 11:10
院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)26日在國會召開新聞發布會，在發言過程中突然僵住。(截取自C-SPAN現場轉播畫面)

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

2023-07-26 16:44
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

2023-07-24 11:50
美國知名連鎖速食店漢堡王。(路透)

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

2023-07-20 10:31

超人氣

更多 >
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康