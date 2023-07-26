聲稱被泰國餐廳辣雞肉丸灼傷 婦人狀告餐廳及廚師

示意圖。Image by Benjaphon Khidhathong from Pixabay

一名婦人聲稱2021年到加州 洛斯加塔斯市(Los Gatos)一家泰國 餐廳用餐，吃到過辣的雞肉丸導致聲帶化學灼傷(chemical burns)、，留下永久的身體傷害。本月初，婦人除了對店家提告，還把服務生、廚師、餐廳員工以及曾經參與或設計食譜 的20多名民眾都列為被告，指控失職且導致精神壓力，索取賠償。

根據聖塔克拉拉郡高等法院(Superior Court of Santa Clara County)紀錄，原告瓦利亞(Harjasleen Walia)7月3日遞狀控告泰國餐廳Coup de Thai。瓦利亞指稱，2021年7月15日在餐廳吃到非常辣的菜餚，辣到「不適合人類食用」，導致近兩年以來承受健康損害。

身為聖荷西神經科醫師的瓦利亞在訴狀中說，吃到雞肉丸整個口腔、舌頭、喉舌、鼻腔馬上就像「被火燒到一樣」。

根據餐廳網站菜單介紹，名稱為「龍之丸」(Dragon Balls)的雞肉丸食材包括青蔥、卡菲爾萊姆葉(kaffir lime leaves)、香菜、辣椒粉、白米。每道菜售價11元，菜單說明上加註表示「辣味」的紅色辣椒圖案。

瓦利亞在訴狀中寫道，雖然不能吃辣，還是點了這道雞肉丸，但囑咐服務生請廚師降低辣度，結果吃了之後導致聲帶受到化學灼傷，鼻甲、食道也被灼傷，要求被告必須提供未透數金額的賠償，並承擔醫藥費、薪資損失、律師費等。

Coup de Thai經理普耶爾(Luck Pryer)日前接受媒體訪問時說，從沒遇到消費者吃雞肉丸被灼傷而必須就醫的狀況，這道開胃菜因為辣椒粉直接加在食材裡，因此廚房很難降低辣度；對於不能吃辣的顧客，服務員通常會建議改點其他菜餚。