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密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導

密蘇里州（Missouri）近期傳出一起「飛天車禍」，一名年邁的婦女駕車途中突然失控，撞上路旁的休旅車後竟騰空飛起數秒、接著撞進一旁的房屋並砸出一個大洞，所幸屋內的女子和小孩奇蹟似地躲過一劫，不過女駕駛在救援人員抵達後便被宣布死亡，整起過程被對面的監視器拍下，影片曝光後也引起熱議。

「每日郵報」報導，這起「飛天車禍」18日發生在密蘇里州的聖路易斯（St. Louis），一名73歲的婦女駕車行駛在當地金斯頓大道（Kingston Drive）上，根據街道對面住家的監視器顯示，汽車開到一半突然失控往路旁撞去，接著更騰空飛起、迎頭撞進一邊的房屋中，可以見到至有2至3間房屋遭受波及。

根據事後調查，當時這名婦女的行駛速度遠遠超過每小時40英里的限制，最快甚至有達每小時100英里（約160公里），失控後除了撞上一輛停在房子前的休旅車，還因為撞到路堤才讓車輛飛向空中、衝進一旁的房子，其中遭波及最嚴重的房屋甚至被撞出一個大洞。

居住在受波及最嚴重房屋的女子肖特爾（Veronica Schoettle）受訪時表示「當時汽車以大約每小時100英里的可怕速度衝向房屋」，並提到她年僅三歲的侄子當時正躺在床上，距離汽車撞上的牆面非常近，一開始汽車甚至將床和孩子一起推移了一小段距離，不過房內的人奇蹟似地逃過一劫、並無大礙。

密蘇里州驚傳一起「飛天車禍」。（取材自KSDK News影片截圖）
密蘇里州驚傳一起「飛天車禍」。（取材自KSDK News影片截圖）

肖特爾的丈夫則表示「影片中可以看到這輛汽車在空中飛行幾秒鐘，但還好與孩子仍有一點點距離」，並稱「是的，他（姪子）很可能會被車子撞上，我們差點就失去了他」，此外，肖特爾無奈地表示「相關官員檢查後透露屋子很可能已經完全損毀，且無法修復」，並說道「我們暫時無法回家了」。

目前房屋上的大洞已被木板封起來，一家人也表示「正努力收拾這場飛來橫禍所留下的殘骸，並希望生活很快就能恢復到正常」，警方也正試圖重建現場以了解案件細節。

有片／老婦超速失控！車「飛天衝入房屋」差點撞死屋內童

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