密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

密蘇里州 (Missouri)近期傳出一起「飛天車禍」,一名年邁的婦女駕車途中突然失控,撞上路旁的休旅 車後竟騰空飛起數秒、接著撞進一旁的房屋並砸出一個大洞,所幸屋內的女子和小孩奇蹟似地躲過一劫,不過女駕駛在救援人員抵達後便被宣布死亡,整起過程被對面的監視器拍下,影片曝光後也引起熱議。

「每日郵報」報導,這起「飛天車禍」18日發生在密蘇里州的聖路易斯(St. Louis),一名73歲的婦女駕車行駛在當地金斯頓大道(Kingston Drive)上,根據街道對面住家的監視器顯示,汽車開到一半突然失控往路旁撞去,接著更騰空飛起、迎頭撞進一邊的房屋中,可以見到至有2至3間房屋遭受波及。

根據事後調查,當時這名婦女的行駛速度遠遠超過每小時40英里的限制,最快甚至有達每小時100英里(約160公里),失控後除了撞上一輛停在房子前的休旅車,還因為撞到路堤才讓車輛飛向空中、衝進一旁的房子,其中遭波及最嚴重的房屋甚至被撞出一個大洞。

#BREAKING A car is seen driving through a house. In the 400 block of Kingston Drive in Lemay (St Louis).#LockharTVMedia pic.twitter.com/6bMXIS3uYH