美國爵士樂歌手東尼班奈特辭世 享耆壽96歲

美國爵士樂歌手東尼班奈特（Tony Bennett）今天清晨在紐約市辭世，享耆壽96歲。圖為2015年，東尼班奈特與女神卡卡。（美聯社）

美國爵士樂 歌手東尼班奈特（Tony Bennett）今天清晨在紐約市辭世，享耆壽96歲。

東尼班奈特歌唱生涯橫跨80年，85歲高齡時還出過排行榜第一的專輯。東尼班奈特2016年被診斷出罹患阿茲海默症（Alzheimer's disease），但仍持續演唱並且灌錄唱片，直至2021年。

東尼班奈特一生贏得18座葛萊美 獎（包括2001年獲得終身成就獎）、2座艾美獎 ，以及國家藝術基金會爵士大師獎和甘迺迪中心榮譽獎。他的全球唱片銷量已超過5000萬張。

2015年東尼班奈特在第57屆葛萊美獎典禮上和女神卡卡合唱表演單曲Cheek to Cheek，他們所合作的專輯Cheek to Cheek一同榮獲「最佳傳統流行演唱專輯」。

東尼班奈特擁有好嗓子，演唱技巧極佳，他的聲音熱情洋溢，充滿溫暖，咬字清晰且情感奔放。他最為人熟知的歌曲是1962年的「魂繫舊金山」（I Left My Heart in San Francisco）。法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）曾盛讚東尼班奈特是世上最偉大的流行歌手。