最高法院裁決讓路易斯安納州國會選區得以重畫

共和黨州議員力推之下，全州人口33%為非洲裔的路易西安納州去年通過國會選區重畫，六個選區當中只有一個選區裡非洲裔選民占絕對多數。(美聯社)

共和黨 州議員力推之下，全州人口33%為非洲裔的路易斯安納州去年通過國會選區重畫，六個選區當中只有一個選區裡非洲裔選民占絕對多數。最高法院先前對下級法院裁決下達暫緩執行令，等候阿拉巴馬州 另一起類似訴訟裁決結果，大法官26日則取消暫緩執行令，路易斯安納州得以重新進行國會選區重畫。

共和黨州議員推動下的路易斯安納州國會選區重畫，被控打壓非洲裔選民。聯邦第五巡迴上訴法院先前裁定，路州國會選區必須重畫，但最高法院下達暫緩執行令，等候阿州類似案件裁決結果。

共和黨主導下的阿拉巴馬州國會選區重畫，同樣遭控打壓非洲裔選民，違反「投票權利法」(Voting Rights Act)。最高法院6月8日以5票對4票表決同意下級法院裁決，認定阿州選區重畫傷害非洲裔選民，阿州必須為2024年選舉重畫國會選區。

最高法院26日取消暫緩執行令之後，路州得以重新進行國會選區重畫。

德州大學法學院(University of Texas School of Law)教授瓦拉德克(Steve Vladeck)26日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，最高法院在阿州裁決之後，對於路州也做出類似決定，但裁決中卻未說明為何允許不公平的路州選區規畫在2022年期中選舉 時使用，「這讓最高法院去年的介入動作更受質疑」。