大通銀行APP系統異常 儲戶屢遭二次扣款 銀行：解決中

大通手機銀行故障，儲戶被頻繁二次扣款。(手機APP頁面截圖)

大通(JPMorgan Chase Bank)網上銀行服務在2日出現大規模系統漏洞，客戶在其帳戶中發現了許多筆雙重交易、未知付款及扣款，該問題直到發稿前仍未得到立即解決；但銀行方表示，正在努力協調解決，並撤銷錯誤扣款。

許多大通銀行儲戶在社交媒體上發帖稱，他們的房租、帳單被連續兩次從帳戶中扣除；且在撥打客服電話求助時，排隊等待時間超過一個小時；這家總部位於紐約的銀行是美國最大的金融機構之一，擁有數百萬網上銀行用戶。

除此之外，該行自己的點對點支付服務Zelle交易也受到了此次漏洞的影響。

「我們很抱歉，一些儲戶在他們的帳戶上看到了重複的交易和扣款。」一位大通發言人表示，銀行方正在努力解決這個問題，並將自動撤銷任何重複扣款，並調整任何相關費用。

網上銀行服務雖然通常是可靠的，但有時會出故障或暫時中斷，但個體儲戶往會驚慌失措，因不清楚這僅發生在個人還是銀行方的紕漏而認為是自己的銀行信息被盜用。

銀行通常會在幾個小時內解決服務故障，儲戶無需對帳戶中的任何的錯誤轉帳問題負責。