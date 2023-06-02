波音星際飛機發現新問題 首次載人飛行再度延後

波音公司「星際飛機」（Starliner）太空船的首次載人飛行任務再度延後。（美聯社）

航太業巨擘波音公司（Boeing）的主管今天表示，「星際飛機」（Starliner）太空船的首次載人飛行任務再度延後，因為發現新的技術問題。

法新社報導，麻煩不斷的波音CST-100星際飛機飛行計畫已經數度延期，最終原定7月21日試飛載人送上國際太空站（International Space Station）。

然而，波音的工程師在試驗期間發現一些新問題，包括降落傘系統瑕疵，以及這架太空船廣泛使用的線束膠帶在某些情況下易燃。

波音經過內部商議後，決定放棄試飛，並向美國國家航空暨太空總署（NASA ）通報新問題。波音是承包NASA合約，提供國際太空站運輸服務。

波音副總裁兼計畫經理納比（Mark Nappi）在記者會上表示：「我們決定暫停載人飛行任務的預備工作，以修正這些問題。」波音並未提出新的試飛日期。

波音原本希望去年就讓CST-100首次實現載人飛行任務，但最終只在去年5月首度讓這架太空船成功抵達國際太空站，機上沒有載人。

NASA在其太空梭（Space Shuttle）計畫結束後不久，於2014年將打造往返國際太空站運輸工具的合約分別簽給波音和馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX ），兩份合約價值都固定，分別是42億美元和26億美元。

在空窗期間，美國曾經只能仰賴俄羅斯的聯合號（Soyuz）火箭前往國際太空站。

SpaceX為此打造的「飛龍號」（Dragon）太空船在2020年試飛成功後，已開始為NASA提供運送太空人 往返國際太空站的「計程車」服務。NASA如今希望能讓波音的星際飛機認證為第2架這類服務工具。