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行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

記者顏伶如／即時報導
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)

邁阿密美國聯邦區域法院紀錄顯示，台灣遊客吳斯達(Szu Ta Wu，音譯)今年3月23日在邁阿密國際機場(Miami International Airport)被美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)幹員發現隨身行李發出鳥叫聲，進一步檢查後發現行李當中有29顆鳥蛋，旅途過程中有8隻小鸚鵡已經破殼而出。吳斯達被捕之後遭到偷渡鳥類入境美國罪名起訴，5月5日向法院認罪，面臨最高20年有期徒刑。法院訂於8月1日宣判刑期。

法院紀錄顯示，吳斯達從尼加拉瓜馬納瓜(Managua)搭乘塔卡航空(TACA Airlines)392班機，在邁阿密轉機準辦返回台灣。被查之後，吳斯達透過翻譯坦承攜帶鳥蛋，但無法出示運輸動物的相關文件。

他向海關人員表示，沒有向海關申報偷帶鸚鵡蛋是害怕要繳費。他表示，一名友人付錢請他從尼加拉瓜攜帶鳥蛋回台灣，但自己不知道是什麼種類的鳥蛋。

根據美國農業部規定，攜帶鳥類進入美國需要取得美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)許可證、獸醫核發的盡口證明、動物健康檢查證明，而且動物必須完成檢疫，入關時還要通過衛生檢查。

福斯新聞網(Fox News)25日報導，佛羅里達國際大學(Florida International University)教授、稀有物種保育基金會(Rare Species Conservatory Foundation)創辦人雷洛(Paul Reillo)接獲邁阿密機場主管通知，協助照顧這批遭到沒收的鸚鵡。

雷洛說，機場人員不清楚這些小鳥的種類，因此徵求協助。這批鸚鵡目前由稀有物種保育基金會負責照顧。

在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡咬手機。(美聯社)
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡咬手機。(美聯社)
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)
在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)

機場 尼加拉瓜 偷渡

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