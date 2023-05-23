我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

國泰航空歧視風暴 乘客：只對白人殷勤

以餅乾為畫布 韓裔藝術家細膩肖像畫 介紹知名亞裔人物

記者顏伶如／即時報導
韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫；圖為她展示已故夏威夷州國會眾議員竹本松的餅乾畫像。(美聯社)
韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫；圖為她展示已故夏威夷州國會眾議員竹本松的餅乾畫像。(美聯社)

出生於洛杉磯的韓裔藝術家趙茉莉(Jasmine Cho，音譯)替知名及被遺忘的亞裔美國人製作精緻肖像畫，但她的畫布卻是餅乾；身兼烘焙師的她說，餅乾是教育、行動主義以及療癒的最佳平台，「因為它們是最能讓人放下戒心、最有吸引力而且最具驚喜感的媒介之一」。

趙茉莉認為，自己的藝術創作靈感，來自於成長過程中一直出現的格格不入感受。每年5月是「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，而趙茉莉創作的餅乾卻能每個月都讓人關注亞太裔社群。

自稱為「餅乾行動主義者」(cookie activist)的趙茉莉，透過在餅乾上細膩呈現肖像畫的創作，過去幾年大量「圈粉」，本名林家珍(Nora Lum)的華裔女星奧卡菲娜(Awkwafina)、韓裔男星金大賢(Daniel Dae Kim)、日裔女星富田譚玲(Tamlyn Tomita)等，都曾分享收到趙茉莉贈送畫像餅乾的感動。

39歲的趙茉莉在南加州及新墨西哥州長大，從2009年之後定居匹茲堡。匹茲堡在2020年為她頒布了「趙茉莉日」(Jasmine Cho Day)。

2016年，趙茉莉非常滿意透過自己經營的網路烘焙店Yummyholic販賣可愛造型餅乾。她在朋友生日時親手用麵粉、糖、奶油等材料做出人物肖像餅乾獻上祝福，結果餅乾在社群媒體受到熱烈討論，不少民眾紛紛詢問如何取得。

她說：「突然之前，我擁有一個大家都在注意的平台。我覺得彷彿有著超能力。」

趙茉莉頓悟如何把自己的超能力轉變成意義更龐大的責任承擔。她的第一場餅乾人物畫像展覽，以來自匹茲堡的亞裔人士為題材，包括華裔女星溫明娜(Ming-Na Wen)等。

趙茉莉曾為九一一恐襲事件當中罹難的美國航空公司(American Airlines)華裔空服員鄧月薇(Betty Ong)製作肖像餅乾，鄧月薇姪女從Instagram看到照片之後與趙茉莉聯絡並致謝。鄧月薇是第一個向地勤通報飛機被恐怖份子挾持的關鍵人物，在緊急時刻將重要消息傳出，讓聯邦航空管理局緊急關閉領空，九一一事件委員會為此表揚鄧月薇是英雄。

韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫；圖為她展示美華協會匹茲堡分...
韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫；圖為她展示美華協會匹茲堡分會的前會長余月紅的餅乾畫像。(美聯社)
韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫，透過餅乾讓人關注亞太裔社群...
韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫，透過餅乾讓人關注亞太裔社群。(美聯社)

華裔 社群媒體 韓裔

上一則

檢察長公布報告：伊州天主教會 73年性侵近2000孩童

延伸閱讀

第3胎「又是男孩」…女星當場崩潰癱軟痛哭

第3胎「又是男孩」…女星當場崩潰癱軟痛哭
快看世界／替亞裔發聲 韓裔藝術家在「這東西」上作畫

快看世界／替亞裔發聲 韓裔藝術家在「這東西」上作畫
日落公園工業城 百人劇院首露面

日落公園工業城 百人劇院首露面
台灣會館展15藝術家雕塑、畫作

台灣會館展15藝術家雕塑、畫作

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

2023-05-21 20:51
中國駐美國大使館宣布，根據美中「對等原則」，美國公民赴華簽證費用自本月30日起調漲為185美元。（路透）

美公民赴中國簽證費 月底漲價

2023-05-17 09:31
根據招聘網站Indeed所列舉目前年薪最高的五大技職工作，超音波醫檢師位居榜首，全國平均年薪達14萬1126元，學歷要求僅需副學士學位。(路透)

無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠

2023-05-16 19:07
台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

2023-05-20 14:07
(取自YouTube)

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

2023-05-22 09:14
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。（路透）

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

2023-05-19 07:21

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
坎城愈穿愈少 名模從露乳溝到差點上空 現只剩內衣

坎城愈穿愈少 名模從露乳溝到差點上空 現只剩內衣
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運