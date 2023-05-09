費城少年中6槍腦死 捐贈器官救活5人

費城少年湯瑪斯遭槍擊死亡後，被母親捐器官，救活了五人。(YouTube影音截圖)

美國槍擊案頻傳，賓州費城 今年便有12名青少年和兒童死於槍枝暴力。16歲的非裔 少年湯瑪斯(Jaseem Thomas)日前身中六槍，與死神搏鬥數日後宣告不治，但他母親決定捐贈湯馬斯的器官，也因此救活了五人。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，湯瑪斯於4月27日晚間6時許沿著伍德蘭大道(Woodland Avenue)前去搭電車，一名男子突然從對街一輛黑色多功能車(SUV)現身，朝湯瑪斯連開六槍，擊中他的腳踝、腹部和頭部，之後回到車上揚長而去。警方表示開槍動機尚不清楚，亦不知道湯瑪斯是否認識槍手，副局長瓦諾(Frank Vanore)表示仍在調查中，而湯瑪斯沒有前科，事發當時雖有攜槍但沒有開火。

湯瑪斯送醫後無法自主呼吸，需倚賴呼吸器維持生命。醫生告訴湯瑪斯的母親莎娜(Shanae Thomas)其兒子大腦嚴重受損，即使甦醒也會有永久傷害。到5月1日下午2時5分，醫生宣布湯瑪斯腦死，次日下午5時，他的心臟、肺、腎臟和肝臟捐贈給了五位受贈者；角膜重建後也捐出給其他兩人。

總部位於費城的器捐計劃Gift of Life總裁兼執行長哈斯(Rick Hasz)表示，如此的慷慨和善意雖然是來自一個破碎家庭，但受贈者的生活因此好轉。哈斯說湯瑪斯的情況是非常罕見的，患者需在呼吸機上維持心跳時宣布腦死才有資格捐贈重要器官，這僅占全美死亡人數的1至2%，其中約三分之二死者的家屬同意捐贈。

但並不是湯瑪斯第一次拯救生命，去年2月當他和表兄在費城西南部住處照看他們的兄弟姐妹時發生電氣走火，莎娜說當時湯瑪斯趕緊把所有六個年幼的孩子都帶出家門，即使火勢越來越大也拒絕先逃出來，而是確保沒有留下任何人。最後出現時他的臉被燒傷、頭髮燒焦，但他感到如釋重負，因為每個人都安全了。