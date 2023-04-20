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馬斯克：特斯拉很可能今年推出全自駕功能

中央社／舊金山19日綜合外電報導
電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克。(美聯社)
電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克。(美聯社)

電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克今天表示，特斯拉很可能在今年推出全自動駕駛科技。他並預期，特斯拉因大降價而面臨的利潤壓力將可因此緩解一部份，並創造可觀獲利。

路透報導，馬斯克（Elon Musk）在一場視訊會議上說：「我猶豫要不要說，但我想我們今年會做。」他多年前就開始提出特斯拉（Tesla）實現全自動駕駛的目標時程，但也已數度食言。

馬斯克坦言，特斯拉所謂的「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving，FSD）軟體在不同測試版推出時會是「進兩步、退一步」，「但趨勢還是很明確朝向全自動駕駛、完全自主化邁進」。

在特斯拉發生多起撞車事故後，現階段「全自動輔助駕駛」技術正受到法律與監管審查。特斯拉曾表示，目前的「全自動輔助駕駛」不能讓車輛自主，還須要駕駛監督。

特斯拉財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）表示，特斯拉今年第一季的車輛業務利潤不只受到降價影響，也因為「全自動輔助駕駛」軟體的遞延收入增加而受衝擊。不過他指出，「一旦軟體跟上一些部份，這些遞延收入應該就能認列」。

柯克宏並未提供進一步說明。

特斯拉目前提供「全自動輔助駕駛」軟體加購選項，每套要價高達1萬5000美元。

特斯拉今天公布的第一季財報利潤不如預期。儘管如此，馬斯克表示，有鑑於經濟環境疲弱，他仍會優先考量銷售成長而非利潤。

特斯拉車款今年大降價。(美聯社)
特斯拉車款今年大降價。(美聯社)

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