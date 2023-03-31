4月1日起 這5州停止疫情期間擴大低收入參加白卡資格

數百萬低收入民眾在疫情期間獲准加入俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，從本周開始擴大參加資格將在各州紛紛結束。(美聯社)

數百萬低收入 民眾在疫情 期間獲准加入俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，從本周開始擴大參加資格將在各州紛紛結束，第一波將於4月1日剔除已經不符資格、無法證明仍需要白卡民眾的五個州，包括亞利桑納州、阿肯色州、愛達荷州、新罕布夏州、南達科他州。疫情期間權宜措施結束後，並未在「可負擔健保法」(Affordable Care Act)架構下擴大白卡資格的美國南部11州，無保民眾人數恐將爆增。

華盛頓郵報報導，從本州開始，各州將陸續剔除疫情期間放寬資格的白卡參加者，估計有1500萬名低收入民眾將受有響。疫情期間放寬參加資格的臨時措施，過去三年來成為低收入民眾醫保安全網，接下來各州政府需要處理棘手任務則是，如何讓真正需要福利的民眾繼續保留白卡計畫。

報導指出，對於停止白卡擴大參加資格的到來，各州政府雖然籌畫已有數月之久，但由於各地準備程度不一、工程龐大，一旦截止日期來臨，恐將出現手忙腳亂情景。

亞利桑納州、阿肯色州、愛達荷州、新罕布夏州、南達科他州是4月1日第一波停止白卡擴大參加資格的五州，其他州則將於5月至7月間陸續跟進。報導指出，全美已有半數州已經展開參加資格查核的初步作業。

從疫情發生初期以來，仰賴白卡獲得醫保的民眾人數增加大約三分之一，到了2022年底白卡參加者累計達8500萬人。疫情期間，白卡參加者不必煩惱州政府發出的計畫更新等通知，沒有完成某些手續的民眾，如今恐將因此喪失資格。

根據聯邦衛生部日前公布報告，約有1500萬民眾將不再具有參加白卡資格，其中有680萬人是在雖有參加資格的情況下遭到剔除。