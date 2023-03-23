我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／調查：大裁員後 這些公司仍被評最佳僱主

TikTok執行長國會聽證 北京反對美強制收購

射傷學校職員後逃逸 科州高中生已喪命

中央社洛杉磯23日綜合外電報導
丹佛警方在該市西南方80公里的偏遠山區發現賴爾的汽車，圖為警方封鎖了貝利（Bailey）鎮的一條道路。美聯社
丹佛警方在該市西南方80公里的偏遠山區發現賴爾的汽車，圖為警方封鎖了貝利（Bailey）鎮的一條道路。美聯社

科羅拉多州丹佛市（Denver）一所高中的學生賴爾（Austin Lyle）昨天在槍擊2名學校職員後逃逸，警方昨晚在他棄置的車輛附近發現他的屍體。

法新社和美聯社報導，科羅拉多州警方表示，現年17歲的非裔學生賴爾昨天上午10時之前不久在東方高中（East High School）2名行政人員拍身檢查他是否攜帶武器時掏槍射擊兩人，然後逃逸。

➤➤➤科州17歲高中生持槍射傷2學校職員逃逸 警方追緝

當局表示，由於賴爾有行為問題，因此校方每天都在他到校時執行「安全計畫」，對他搜身檢查。警方和教育當局都未透露，賴爾以往有何行為導致校方針對他個人執行安全搜身計畫。

賴爾作案的用槍目前尚未尋獲，兩名受傷校職人員在送醫救治後，一人在當天下午出院，另一人傷勢嚴重，繼續住院。

丹佛警方下午4時30分之前不久在該市西南方80公里的偏遠山區發現賴爾的汽車，當地鄰近派克郡（Park County）小鎮貝利（Bailey）。大約4小時後，警方在距離汽車約320公尺的地方找到一具屍體。路透報導，派克郡法醫單位已在臉書貼文證實，屍體就是賴爾。

3年前，東方高中董事會表決取消由攜槍市警、也就是駐校治安官（school resources officer）進駐校園開放區域的計畫，轉而仰仗學區本身的安全人員維安。

學區督學馬雷羅（Alex Marrero）表示，經過昨天的槍擊事件後，本學年剩餘時間將由兩名武裝警察重新進駐東方高中校園。

科羅拉多州17歲高中生持槍射傷兩名學校職員，遭警方追緝。（美聯社）
科羅拉多州17歲高中生持槍射傷兩名學校職員，遭警方追緝。（美聯社）

汽車 學區 科羅拉多州

上一則

眼藥水受污事件 增2死3例完全失明

延伸閱讀

洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎

洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎
罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐

罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐
科州17歲高中生持槍射傷2學校職員逃逸 警方追緝

科州17歲高中生持槍射傷2學校職員逃逸 警方追緝
罷工首日洛杉磯學區發出12.5萬份校餐 看護1353名學生

罷工首日洛杉磯學區發出12.5萬份校餐 看護1353名學生

熱門新聞

老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37
「風景水果公司」在喬氏超市及部分好市多分店販售的某些冷凍水果，因有A型肝炎污染之虞，宣布回收。(美聯社)

冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

2023-03-18 22:02
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57

超人氣

更多 >
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照
紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡
誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店
升息+葉倫放話 道指大跌530點

升息+葉倫放話 道指大跌530點