我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok執行長作證美國會前 母公司涉監視美記者

義大利反黑手黨委員會回歸 將調查中國黑社會

格林喊紅藍分治「國家級離婚」民調推估6600萬人相挺

記者顏伶如／即時報導
聯邦眾議員格林主張紅藍分治，這個「國家級離婚」的說法卻獲得6600萬人支持，圖為格林(右)本月初出席保守派年會時，與會的粉絲與她合影。(Getty Images)
聯邦眾議員格林主張紅藍分治，這個「國家級離婚」的說法卻獲得6600萬人支持，圖為格林(右)本月初出席保守派年會時，與會的粉絲與她合影。(Getty Images)

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)喊出民主黨執政州與共和黨執政州應該分而治之，走上「國家級離婚」(national divorce)道路之後，艾普索斯(Ipsos)上周針對全國1018名成年人進行問卷調查，結果顯示20%受訪者認同格林主張，換算起來全國約有6600萬人認為1776年建國迄今的美國，應該紅藍拆夥。

共和黨員更支持

若以政黨傾向區分，共和黨員比民主黨員更支持「國家級離婚」。共和黨選民當中，約有25%贊成與藍州切割，成立一個右派國家。民主黨選民當中只有16%支持「國家級離婚」。

「國家級離婚」若要具體實現，只有20%民眾認同的支持度，從政治角度來看並無過關的希望。不過，這項民調反映了保守派人士與自由派人士對於彼此分享一個國家「已經受夠了」的仇視心態。

向來力挺前總統川普「讓美國再度偉大」(MAGA)路線的格林，對於拜登總統在總統日突然現身烏克蘭首都基輔大表不滿。格林在推特發文寫道：「我們需要國家級離婚。我們必須把紅州跟藍州分開，並且縮小聯邦政府」。

她在推文中指出：「從讓人討厭又噁心的覺醒文化(woke culture)議題，到民主黨叛國的『美國最後』(America Last)政策，我們都被活生生要求硬吞，我們已經受夠了。」

「易普索」調查發現，男性、年收入5萬元以下、住在美國南部或西部等特點的受訪者，都較支持「國家級離婚」。

目前在國會並沒有將國家一分為二的提案，但某些州最近幾年則出現分離主義(secessionist)運動，包括德州有州議員本月提案開放選民公投是否願意脫離美國。

聯邦眾議員格林主張紅藍分治，這個「國家級離婚」的說法卻獲得6600萬人支持，圖為...
聯邦眾議員格林主張紅藍分治，這個「國家級離婚」的說法卻獲得6600萬人支持，圖為格林(右)本月初出席保守派年會。(路透)

共和黨 民主黨 藍州

上一則

AI需要什麼人文素養？李飛飛、龍應台22日深度對談

延伸閱讀

涉盜取郵件支票獲利逾10萬 2郵局員工被訴

涉盜取郵件支票獲利逾10萬 2郵局員工被訴
NBA／累積16次技術犯規將被禁賽 格林：相信會改判

NBA／累積16次技術犯規將被禁賽 格林：相信會改判
慶幸自己絕殺未中 格林：省下5萬元

慶幸自己絕殺未中 格林：省下5萬元
NBA／狠酸格林消費自己 布魯克斯：他應該向我道謝

NBA／狠酸格林消費自己 布魯克斯：他應該向我道謝

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35
川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

2023-03-15 09:08
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52

超人氣

更多 >
迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」
Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響