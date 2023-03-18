格林喊紅藍分治「國家級離婚」民調推估6600萬人相挺

聯邦眾議員格林主張紅藍分治，這個「國家級離婚」的說法卻獲得6600萬人支持，圖為格林(右)本月初出席保守派年會時，與會的粉絲與她合影。(Getty Images)

共和黨 籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)喊出民主黨 執政州與共和黨執政州應該分而治之，走上「國家級離婚」(national divorce)道路之後，艾普索斯(Ipsos)上周針對全國1018名成年人進行問卷調查，結果顯示20%受訪者認同格林主張，換算起來全國約有6600萬人認為1776年建國迄今的美國，應該紅藍拆夥。

共和黨員更支持

若以政黨傾向區分，共和黨員比民主黨員更支持「國家級離婚」。共和黨選民當中，約有25%贊成與藍州 切割，成立一個右派國家。民主黨選民當中只有16%支持「國家級離婚」。

「國家級離婚」若要具體實現，只有20%民眾認同的支持度，從政治角度來看並無過關的希望。不過，這項民調反映了保守派人士與自由派人士對於彼此分享一個國家「已經受夠了」的仇視心態。

向來力挺前總統川普「讓美國再度偉大」(MAGA)路線的格林，對於拜登總統在總統日突然現身烏克蘭首都基輔大表不滿。格林在推特發文寫道：「我們需要國家級離婚。我們必須把紅州跟藍州分開，並且縮小聯邦政府」。

她在推文中指出：「從讓人討厭又噁心的覺醒文化(woke culture)議題，到民主黨叛國的『美國最後』(America Last)政策，我們都被活生生要求硬吞，我們已經受夠了。」

「易普索」調查發現，男性、年收入5萬元以下、住在美國南部或西部等特點的受訪者，都較支持「國家級離婚」。