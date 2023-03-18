「假冒傷兵」詐補貼得手近30萬 羅德島州社工判6年

32歲莎拉珍卡瓦諾假冒罹患癌症的退伍軍人，身穿軍服出席公開活動。(法院檔案)

羅德島州 退伍軍人醫院一名前社工，利用職務之便竊取患者個資，假冒罹患癌症 的退伍軍人博取外界同情，詐騙 得手近30萬元，案件曝光後，32歲莎拉珍卡瓦諾(Sarah Jane Cavanaugh)日前遭到法官判處六年徒刑。

卡瓦諾是一名領有執照的合格社工，原本服務於羅德島州普洛維登斯(Providence)「退伍軍人醫療中心」，但是她利用職務之便，竊取一名真正罹患癌症的退伍軍人個資與病歷，並將這些資料文件竄改為自己姓名，製作假文件和假病歷，對外謊聲稱是光榮退伍的陸戰隊員而且罹患癌症。

根據檢方調查，卡瓦諾宣稱自2009年到2016年在伊拉克和阿富汗服役，配戴紫心勳章和銅星勳章的仿品，身穿軍服出席公開活動，並謊稱因為吸入彈藥爆炸微顆粒而罹患癌症，傷兵身分讓卡瓦諾輕鬆騙取逾22萬5000元，以及維吉尼亞州1萬8500元、募款網站4700元等補助款，詐騙所得全用來支付個人日常開銷；不但如此，卡瓦諾還將傷兵身分帶進健身房，以自己手指受傷無法繫鞋帶為由，讓他人為她彎腰蹲地繫鞋帶。

直到2022年初，卡瓦諾向慈善機構Hunter Seven基金會申請補助時，遭到質疑，而向退伍軍人機構查詢後，才得知卡瓦諾從未入伍服役。

假身分曝光後，卡瓦諾去年8月坦承犯下電匯詐欺、嚴重偷竊身分、偽造並詐欺使用徽章等多項罪行，並當庭道歉，被告律師巴瑞特(Kensley Barrett)向法官表示，被告沒有前科、再次犯罪機率低、社工執照被撤銷、付出慘痛代價等理由，請求法官輕判兩年。

不過聯邦檢察官庫尼亞(Zachary Cunha)表示：「卡瓦諾詐騙過程使用的手段駭人聽聞，為了獲得正牌退伍軍人才有的榮譽、服務和犧牲，並為了自身經濟利益，不惜無恥剝奪他人給予的善意與尊重。」要求法官從重量刑，最終被法官重判六年徒刑。