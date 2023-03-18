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或有轉圜餘地 美正設法使宏都拉斯打消與北京建交念頭

編譯茅毅／即時報導
台灣和宏都拉斯的長久邦誼正岌岌可危。路透
台灣和宏都拉斯的長久邦誼正岌岌可危。路透

路透18日引述知情人士報導，美國正試圖阻止宏都拉斯真的將其外交承認從台灣轉向中國。在宏都拉斯總統卡斯楚14日表明該國將尋求和北京建立正式關係後，美方的施壓就接踵而來。

美國寄望，由於雙方尚未達成正式的建交協議，故宏都拉斯也許仍有改變心意的可能性。美國及幾個中美洲國家的現任與前官員向路透說，卡斯楚當天的「預告」，與拉丁美洲國家至今的做法形成對比。其他拉美國家過去外交轉向時，一公開宣布就大勢底定。

一名美國政府官員指稱，「我們真的不知道此事（即預告建交）是否將在幾天、幾周或幾個月後」成真，美方「當然」也不了解這是不是某種「談判策略」，但我們將持續找出卡斯楚此舉的理由。

蔡英文總統2016年就任以來，已有巴拿馬等3個中美洲國家改和中國建交，這3國宣布時，均「生米煮成熟飯」，已成無法挽回的定局。台巴2017年斷交時的美國駐巴大使斐里（John Feeley）回憶，他在宣布前1個小時被告知。

還有1個少有的轉則在於，台北兩名外交消息人士說，在卡斯楚預告建交當天，宏都拉斯駐台大使布羅德15日進入台灣外交部會談，而2021年尼加拉瓜與台灣斷交時，尼加拉瓜駐台大使則不願這麼做。

尼加拉瓜 北京 蔡英文

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