世界OnAir／心理諮詢師來了 原來華人都在焦慮這些事

賴彗臨的Ally心理諮詢中心在2022年9月為留學生舉辦「求職壓力工作坊」。(賴彗臨提供)

今年春天，坐標在紐約的Ally心理諮詢中心，計畫給一百名學生免費提供心理諮詢。諮詢中心的創始人賴彗臨在美國已有13年的從業經驗，她觀察到，留學生 群體的心理諮詢需求，其實「非常非常大」，而最近幾年新加入的華人 學生諮詢師實習生，也對幫助年輕的留學生群體十分有熱情，「畢竟自己人幫自己人嘛」。

而困擾留學生群體的心理議題還真不少。賴彗臨介紹，主要可以總結為三個方面的難題。首先就是作為國際學生的壓力，從學習帶來的焦慮，到對新環境的文化不適，再到語言障礙，都讓留學生心神不寧；其次，到了婚戀年齡的留學生，也在海外跌跌撞撞，探索親密關係以及情感經營的難題；最後，對於身體形象的不安和焦慮，也不論性別年齡地在這個群體中存在。

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紐約資深心理諮詢師賴彗臨。(賴彗臨提供)

但值得慶幸的是，這個時代的留學生，似乎都對心理諮詢這項服務持有普遍高的接納度。賴彗臨觀察到，前來參加過免費諮詢的留學生，幾乎90%都會轉換成客戶。雖然賴彗臨的工作室在華人留學生以及性少數群體之中特別成功，但在華裔 老人群體之中的推廣卻遲遲打不開；持續的網路推廣，加上不遺餘力的線下社區免費服務，都難以讓華裔老人嘗試自己工作室的服務，「就算我們去到他們家門口了，可能老人家都不會來。」對心理諮詢行業的未接納、對年輕心理諮詢師的低信任，是華裔老人不尋求心理幫助的原因之一。

而如何讓更多的華裔老人認識到心理健康的重要性，並對年輕的心理諮詢師袒露心事，是賴彗臨一直在思考的話題，也是提高亞裔在美國的整體心理健康水平的關鍵之一。今年年初，兩件震驚全美的大規模槍擊案，都是上了年紀的亞裔槍手，「人內心的力量衝突到達一個極點，要麼造成對自己的暴力，要麼造成對外的暴力。沒辦法自己消化的時候，就會變成對外的暴力。」

賴彗臨的Ally心理諮詢中心在2021年9月舉辦心理健康的社區宣傳活動。(賴彗臨提供)

心理諮詢師也是普通人，在近幾年新冠壓力以及種族衝突的大環境下，賴彗臨也感覺到了「內耗」。作為華人移民群體中的一員，在自己的國家曾經無需多加思考的事情，卻在異鄉讓她變得警惕：從在地鐵站台要離鐵軌遠一點，到走在路上不能聽耳機讓自己分心，到不敢再在地鐵車廂內看書......「我開始想很多東西，開始內耗了」。這樣的生活體驗，也是華人移民作為一個群體，正在共同經歷的。賴彗臨表示，許多來訪者關注的安全感議題，在近幾年受到環境因素的影響很大，害怕成為槍擊案受害者、害怕被搶劫、害怕被種族歧視等的顧慮，深深地影響著他們，而且這類議題的來訪在最近幾年變得更多。

在思考如何更好地幫助華裔老人社群的同時，賴彗臨和她工作室的同事，也持續為華人留學生搭建避風港。賴彗臨本人專注的領域是創傷治療和性治療，工作室的其他諮詢師的專長涵蓋情感諮詢、個人成長、跨文化議題、性少數群體議題等等。他們定期舉辦的一些免費活動和講座，也讓工作室收穫了一批忠實粉絲。

「在心理諮詢上，年輕人的態度變化很大；可能是我們影響年輕人的能力好，也可能是他們受影響的意願大。有的時候，我們一些年輕客戶，甚至主動幫我們宣傳工作室呢。」