諾和諾德追隨禮來 美國胰島素售價最多砍75%

丹麥藥廠諾和諾德今天表示，旗下數款胰島素產品在美國定價最多將調降75%。Getty Images

丹麥藥廠諾和諾德今天表示，旗下數款胰島素產品在美國定價最多將調降75%。這是繼美商禮來月初大砍胰島素價格後，又一國際大藥廠在外界壓力下調降美國糖尿病 治療藥物售價。

諾和諾德（Novo Nordisk）在美國與世界各地是數一數二的胰島素供應大廠。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，諾和諾德今天表示自明年1月起，旗下胰島素產品NovoLog在美國定價將調降75%，另兩款胰島素Novolin與Levemir也將減價65%。

此外，諾和諾德也打算將旗下無品牌胰島素產品在美國的定價調降，以符合相對應品牌產品下調後的價格。

諾和諾德高級副總裁艾柏斯（Steve Albers）表示：「諾和諾德持續致力於確保與糖尿病共存患者負擔得起我們的胰島素，這是我們認真看待的一份責任。」

許多有保險 的美國民眾，可能不會見到他們支付的胰島素藥價有相對應調降，因為他們支付的是每月定額的共付額（copay）。但沒有保險或採取高自付額方案的民眾，則可享受減價後的藥費大降。

美國大藥廠禮來（Eli Lilly）本月1日才宣布，自今年第4季開始，旗下最普遍的處方胰島素產品將最多降價70%；此外還宣布一系列控制價格措施，包括有保險病患每月自付額上限訂在35美元的適用範圍擴大。

禮來宣布降價消息當天，總統拜登（Joe Biden）發表聲明讚揚，並表示「胰島素生產成本不到10美元，美國民眾有時卻被迫花超過300美元買藥。這完全不對」。他還呼籲其他廠商效法，以解決藥品價格飆漲的問題。

禮來、諾和諾德與法國藥 廠賽諾菲（Sanofi）等全球頂尖胰島素銷售商，在2010年代將自家胰島素產品價格顯著調漲。但這些藥廠曾表示，漲價並未讓它們大賺，因為它們也須要付給美國藥物福利管理方較大份額的回扣。