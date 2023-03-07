我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陪朋友去墨西哥抽脂...1名遭綁美國公民身分獲證實

蒙面搶案頻發 紐約市長籲進店摘口罩 華人商戶為難

陪朋友去墨西哥抽脂...1名遭綁美國公民身分獲家屬證實

記者顏伶如／即時報導
墨西哥警方站在事發的白色廂型車旁。(美聯社)
墨西哥警方站在事發的白色廂型車旁。(美聯社)

美聯社報導，南卡羅來納州婦人莎蘭德瑞亞‧布朗(Zalandria Brown)受訪時證實，弟弟辛德爾‧布朗(Zindell Brown)是在墨西哥遭到綁架的美國公民之一。她說，弟弟與朋友一起南下墨西哥，是因為有朋友要到當地接受腹部抽脂手術

被綁架的四人迄今下落不明。莎蘭德瑞亞‧布朗說：「這就像一場你希望能夠醒來的惡夢。」她表示，看到自己的親人被拖行並丟上卡車後斗，「讓人感到無法置信」。

➤➤➤影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

聯邦調查局(FBI)5日發表聲明指出，一輛掛著北卡羅來納州車牌的白色迷你貨車，3月3日從德州城市布朗斯維爾(Brownsville)跨越邊境，進入墨西哥北部城市馬塔摩羅斯(Matamoros)，入境不久車上乘客旋即遭到不知名的武裝份子開槍並綁架。

➤➤➤4美公民墨西哥遭綁架下落不明 美官員：可能擄錯人

住在南卡佛羅倫斯(Florence)的莎蘭德瑞亞‧布朗說，弟弟住在麥特爾海灘(Myrtle Beach)，與兩名陪同陪同另一名友人南下墨西哥接受腹部抽脂手術。

莎蘭德瑞亞‧布朗表示，弟弟與同行友人交情深厚，他在出發之前曾對這趟行程提出疑慮。她說：「辛德爾一直說『我們不應該去的。』」

辛德爾‧布朗的父親奧德爾‧布朗(O'dell William Brown)說，全家人心急如焚等候消息，「我現在不知道該怎麼辦，我們什麼都不知道」。

影片來源：YouTube ABC13 Houston

墨西哥 南卡羅來納州 手術

上一則

農業部提建議案：肉蛋須國內生養宰 始得標「美國產」

延伸閱讀

4美公民跨境買藥 捲入墨國幫派槍戰 FBI懸賞5萬元救人

4美公民跨境買藥 捲入墨國幫派槍戰 FBI懸賞5萬元救人
金與正警告美國別擊落北韓飛彈 否則視為宣戰

金與正警告美國別擊落北韓飛彈 否則視為宣戰
農業部提建議案：肉蛋須國內生養宰 始得標「美國產」

農業部提建議案：肉蛋須國內生養宰 始得標「美國產」
新研究：年輕人患糖尿病、肥胖比率 趨增

新研究：年輕人患糖尿病、肥胖比率 趨增

熱門新聞

跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

2023-02-28 21:15
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

2023-03-01 11:01
一名男子1日在柏克萊加大校園自焚。(截取自推特用戶@JoeFash0)

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

2023-03-02 16:00
4名美國公民進入墨西哥後遭持槍歹徒綁架的影像曝光。(截自KHOU 11影片)

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

2023-03-06 13:40
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏 環時轟：砸中國的鍋？

2023-03-01 11:17
2月28日縣議會開會前，大批屋主和市民集中抗議，要求阿縣終結暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

2023-03-01 21:39

超人氣

更多 >
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店