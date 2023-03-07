陪朋友去墨西哥抽脂...1名遭綁美國公民身分獲家屬證實

墨西哥警方站在事發的白色廂型車旁。(美聯社)

美聯社報導，南卡羅來納州 婦人莎蘭德瑞亞‧布朗(Zalandria Brown)受訪時證實，弟弟辛德爾‧布朗(Zindell Brown)是在墨西哥 遭到綁架的美國公民之一。她說，弟弟與朋友一起南下墨西哥，是因為有朋友要到當地接受腹部抽脂手術 。

被綁架的四人迄今下落不明。莎蘭德瑞亞‧布朗說：「這就像一場你希望能夠醒來的惡夢。」她表示，看到自己的親人被拖行並丟上卡車後斗，「讓人感到無法置信」。

➤➤➤影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

聯邦調查局(FBI)5日發表聲明指出，一輛掛著北卡羅來納州車牌的白色迷你貨車，3月3日從德州城市布朗斯維爾(Brownsville)跨越邊境，進入墨西哥北部城市馬塔摩羅斯(Matamoros)，入境不久車上乘客旋即遭到不知名的武裝份子開槍並綁架。

➤➤➤4美公民墨西哥遭綁架下落不明 美官員：可能擄錯人

住在南卡佛羅倫斯(Florence)的莎蘭德瑞亞‧布朗說，弟弟住在麥特爾海灘(Myrtle Beach)，與兩名陪同陪同另一名友人南下墨西哥接受腹部抽脂手術。

莎蘭德瑞亞‧布朗表示，弟弟與同行友人交情深厚，他在出發之前曾對這趟行程提出疑慮。她說：「辛德爾一直說『我們不應該去的。』」

辛德爾‧布朗的父親奧德爾‧布朗(O'dell William Brown)說，全家人心急如焚等候消息，「我現在不知道該怎麼辦，我們什麼都不知道」。

影片來源：YouTube ABC13 Houston