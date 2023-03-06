4美公民墨西哥遭綁架下落不明 美官員：可能擄錯人

美國聯邦調查局（FBI）5日發布聲明指，四名美國公民3日在越過美墨邊境後不久，便在墨西哥東北部遭黑幫襲擊和綁架，目前這四人仍下落不明。（取材自推特）

美國聯邦調查局（FBI ）5日發布聲明指，四名美國公民3日在越過美墨邊境 後不久，便在墨西哥 東北部遭黑幫襲擊和綁架，目前這四人仍下落不明。有美國官員表示，這些黑幫可能抓錯了人。

CNN報導，FBI表示，失蹤的四名美國人身分不明，他們3日駕駛一輛掛有北卡羅萊納州車牌的白色廂型車，進入美墨邊境城市馬塔莫羅斯（Matamoros），之後遭到一群不明身份的槍手開槍，並被「擄進另一輛汽車，被武裝男子帶離現場」。

美國駐墨西哥大使薩拉查（Ken Salazar）說，一名無辜的墨西哥人在這場槍戰中喪命。並稱最優先考慮的是公民安全，美國各執法機構官員正與墨西哥各級政府當局合作，以讓同胞安全返國。

FBI宣布懸賞5萬美元（約新台幣153萬元）尋人並逮捕涉案人員。FBI也正與墨西哥執法機構合作調查這起綁架事件。

根據CNN取得的現場照片顯示，這四名美國人被擄走之前，其駕駛的白色廂型車在一條道路上遭另一輛車撞擊，隨後他們在槍口下被帶走。

但根據一名了解調查情況的美國官員說法，這4名美國人據信是被誤認而遭綁架。官員指稱，墨西哥犯罪集團很可能把他們錯認為來自海地的毒品走私者，並援引在車上發現的藥物收據稱，他們應該只是單純到墨西哥買藥。

墨西哥總統羅培茲6日也在記者會上表示，遭擄的四名美國人越境到墨西哥購買藥物，但未交代是如何得出該結論，只說持續與管轄馬塔莫羅斯市的塔毛利帕斯州州長保持聯繫。