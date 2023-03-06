我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「像電影情節」 聯航乘客襲空服員 挺身乘客還原經過

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

4美公民墨西哥遭綁架下落不明 美官員：可能擄錯人

編譯徐榆涵／即時報導
美國聯邦調查局（FBI）5日發布聲明指，四名美國公民3日在越過美墨邊境後不久，便在墨西哥東北部遭黑幫襲擊和綁架，目前這四人仍下落不明。（取材自推特）
美國聯邦調查局（FBI）5日發布聲明指，四名美國公民3日在越過美墨邊境後不久，便在墨西哥東北部遭黑幫襲擊和綁架，目前這四人仍下落不明。（取材自推特）

美國聯邦調查局（FBI）5日發布聲明指，四名美國公民3日在越過美墨邊境後不久，便在墨西哥東北部遭黑幫襲擊和綁架，目前這四人仍下落不明。有美國官員表示，這些黑幫可能抓錯了人。

CNN報導，FBI表示，失蹤的四名美國人身分不明，他們3日駕駛一輛掛有北卡羅萊納州車牌的白色廂型車，進入美墨邊境城市馬塔莫羅斯（Matamoros），之後遭到一群不明身份的槍手開槍，並被「擄進另一輛汽車，被武裝男子帶離現場」。

美國駐墨西哥大使薩拉查（Ken Salazar）說，一名無辜的墨西哥人在這場槍戰中喪命。並稱最優先考慮的是公民安全，美國各執法機構官員正與墨西哥各級政府當局合作，以讓同胞安全返國。

FBI宣布懸賞5萬美元（約新台幣153萬元）尋人並逮捕涉案人員。FBI也正與墨西哥執法機構合作調查這起綁架事件。

根據CNN取得的現場照片顯示，這四名美國人被擄走之前，其駕駛的白色廂型車在一條道路上遭另一輛車撞擊，隨後他們在槍口下被帶走。

但根據一名了解調查情況的美國官員說法，這4名美國人據信是被誤認而遭綁架。官員指稱，墨西哥犯罪集團很可能把他們錯認為來自海地的毒品走私者，並援引在車上發現的藥物收據稱，他們應該只是單純到墨西哥買藥。

墨西哥總統羅培茲6日也在記者會上表示，遭擄的四名美國人越境到墨西哥購買藥物，但未交代是如何得出該結論，只說持續與管轄馬塔莫羅斯市的塔毛利帕斯州州長保持聯繫。

墨西哥 美墨邊境 FBI

上一則

「像電影情節」 聯航乘客攻擊空服員 挺身而出乘客還原經過

延伸閱讀

慘遭司機丟包 墨西哥當局查獲偷渡卡車「塞滿343人」

慘遭司機丟包 墨西哥當局查獲偷渡卡車「塞滿343人」
墨官員：特斯拉可望明年開始在墨西哥生產電動車

墨官員：特斯拉可望明年開始在墨西哥生產電動車
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
通膨不退 中低收入不敢消費 零售業看淡今年營收

通膨不退 中低收入不敢消費 零售業看淡今年營收

熱門新聞

跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

2023-02-28 21:15
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

2023-03-01 11:01
一名男子1日在柏克萊加大校園自焚。(截取自推特用戶@JoeFash0)

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

2023-03-02 16:00
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏 環時轟：砸中國的鍋？

2023-03-01 11:17
4名美國公民進入墨西哥後遭持槍歹徒綁架的影像曝光。(截自KHOU 11影片)

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

2023-03-06 13:40
2月28日縣議會開會前，大批屋主和市民集中抗議，要求阿縣終結暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

2023-03-01 21:39

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
在加州自己蓋房 可能比買便宜

在加州自己蓋房 可能比買便宜
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」