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鮑爾本周國會作證 「鷹」影重重

編譯任中原／綜合外電
聯準會主席鮑爾本周將出席國會聽證會。(路透)
聯準會主席鮑爾本周將出席國會聽證會。(路透)

聯準會（Fed）主席鮑爾本周將出席國會聽證會，在諸多官員警告利率可能升到更高之際，經濟學者普遍預料鮑爾不會對升息路徑提出具體看法，但可能強調「做得太少所隱含的風險，將比做得太多的風險更大」。上周Fed多位鷹、鴿兩派官員也都發出類似的「鷹聲」。

Fed主席鮑爾本周將在國會提出貨幣政策半年報告，他將先在美東時間7日上午10時出席聯邦參議院銀行委員會的聽證會，將事先發布講稿，8日再赴眾院金融服務委員會作證，他這兩天也將接受國會議員詢問，但發表的言論預料將大同小異，因此將緊盯他7日的發言，將成為3月21~22日決策會議的基調。

經濟學者認為，Fed現在已比去年底更偏鷹派；最近陸續公布的經濟數據偏強，催促Fed採取更激進的緊縮行動。

鮑爾可能會被國會議員問到是否考慮在3月會議升息2碼，但他可能不會明確回答，預料將說明迄今打壓通膨並未大幅犧牲就業的進展，同時強調Fed還有更多工作要做，通膨風險仍偏上行。市場將密切關注鮑爾在儘速升息到利率高峰、以及維持高利率更久一段時間的權衡。

Fed在3月會議前，還能看到2月就業、消費者物價及零售銷售報告。經濟學者表示，Fed將以各項數據為決策的重要依據。但預料3月會議後公布的利率預測「點狀圖」將顯示，決策官員進一步提高今年的最終利率目標。

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