我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾1500美國外交官爆哈瓦那症候群 調查報告大翻轉

何處可輕鬆享受退休生活？全美這幾個城市入選

UIUC中國學生丟包裹…千元iPad被砸爛 3方拒賠

記者張晨／紐約即時報導
（香檳郡警長辦公室提供）
（香檳郡警長辦公室提供）

一18歲的非洲裔女子近日因頻繁進入香檳伊利諾大學(UIUC)校區公寓盜竊而被警方逮捕，中國留學生被盜竊千元平板電腦，雖然嫌犯落網，但受害者上訴購買網站、信用卡方以及物流公司索賠均遭拒絕，非但成為罪案受害者，也未能彌補損失，投告無門。

警方表示，非洲裔女子妮爾(Kyesha M. Neil)在2月11日進入香檳東約翰街(East John Street)300街區的一棟公寓樓內郵件區，意圖偷竊。

伊利諾大學警方確認，她涉嫌盜竊了一台價值1300元的蘋果平板電腦；並於2月24日因二級重罪被提審——法官奧姆斯特德(Brett Olmstead)允許她在擔保釋放，並令其需在本月28日重回法庭受審。

法庭記錄顯示，大約兩周前，妮爾還因2月2日在香檳發生的一起盜竊案被指控犯有輕罪。

上述案受害的中國留學生表示，自己在GameStop網站上購買了一台iPad Pro，大概1TB內存，所以價格也較高；下單後，系統提示其發貨，但卻未顯示單號，且通過多渠道聯繫客服，並未得到回應。

她說，GameStop系統顯示訂單還在處理中，就認為商店沒有發貨，終於在購買10多天以後她通過電郵詢問得知快遞已經在七天前就簽收了；但是在簽收七天以後，官網仍顯示她的包裹沒有發貨。

「我趕忙聯繫了公寓發現這個快遞被FedEx放在公寓大廳，被人偷走了，現在GameStop拒絕退款也拒絕補發。」該學生說，現雖然偷包裹的嫌犯被抓，但警方稱她沒有能力賠償，並且已經把iPad砸爛，興銀行卡公司申訴也被拒絕，FedEx更以「貨已送達」拒絕賠款。

該中國留學生說，各方因素導致自己非但成為罪案受害者，也未能將損失彌補；現保險理賠正在進行中，但就算成功也只負擔500元，也就是說她還需自負500元的損失，更不要說還有一定機率不能通過保險。

香檳伊大中國學生包裹被竊，網站、信用卡、物流均拒索賠。(取自谷歌地圖)
香檳伊大中國學生包裹被竊，網站、信用卡、物流均拒索賠。(取自谷歌地圖)

中國留學生 GameStop 保險

上一則

華郵：拜登避免中美關係惡化最佳工具 是致電習近平

下一則

加州夫婦告診所 植入胚胎帶罕見癌症基因…兒長大須切胃

延伸閱讀

維州議會通過 有組織零售盜竊列重罪

維州議會通過 有組織零售盜竊列重罪
金錢詐騙、汽車盜竊 班森賀多華人受害

金錢詐騙、汽車盜竊 班森賀多華人受害
男子入室盜竊並綁架屋主 與警對峙多時後被捕

男子入室盜竊並綁架屋主 與警對峙多時後被捕
南加男子入室盜竊並綁架屋主 與警對峙多時後被捕

南加男子入室盜竊並綁架屋主 與警對峙多時後被捕

熱門新聞

攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

2023-02-28 21:15
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

2023-03-01 11:01
今年各州將通盤檢討醫療補助計畫參加者的資格，估計最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。(Getty Images)

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

2023-02-26 21:43
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏 環時轟：砸中國的鍋？

2023-03-01 11:17
2月28日縣議會開會前，大批屋主和市民集中抗議，要求阿縣終結暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

2023-03-01 21:39

超人氣

更多 >
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣
高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆

高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆
蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性

蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性
好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊
曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散