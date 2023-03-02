UIUC中國學生丟包裹…千元iPad被砸爛 3方拒賠

（香檳郡警長辦公室提供）

一18歲的非洲裔女子近日因頻繁進入香檳伊利諾大學(UIUC)校區公寓盜竊而被警方逮捕，中國留學生 被盜竊千元平板電腦，雖然嫌犯落網，但受害者上訴購買網站、信用卡方以及物流公司索賠均遭拒絕，非但成為罪案受害者，也未能彌補損失，投告無門。

警方表示，非洲裔女子妮爾(Kyesha M. Neil)在2月11日進入香檳東約翰街(East John Street)300街區的一棟公寓樓內郵件區，意圖偷竊。

伊利諾大學警方確認，她涉嫌盜竊了一台價值1300元的蘋果平板電腦；並於2月24日因二級重罪被提審——法官奧姆斯特德(Brett Olmstead)允許她在擔保釋放，並令其需在本月28日重回法庭受審。

法庭記錄顯示，大約兩周前，妮爾還因2月2日在香檳發生的一起盜竊案被指控犯有輕罪。

上述案受害的中國留學生表示，自己在GameStop 網站上購買了一台iPad Pro，大概1TB內存，所以價格也較高；下單後，系統提示其發貨，但卻未顯示單號，且通過多渠道聯繫客服，並未得到回應。

她說，GameStop系統顯示訂單還在處理中，就認為商店沒有發貨，終於在購買10多天以後她通過電郵詢問得知快遞已經在七天前就簽收了；但是在簽收七天以後，官網仍顯示她的包裹沒有發貨。

「我趕忙聯繫了公寓發現這個快遞被FedEx放在公寓大廳，被人偷走了，現在GameStop拒絕退款也拒絕補發。」該學生說，現雖然偷包裹的嫌犯被抓，但警方稱她沒有能力賠償，並且已經把iPad砸爛，興銀行卡公司申訴也被拒絕，FedEx更以「貨已送達」拒絕賠款。