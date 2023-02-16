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化學品列車翻覆近2周 俄亥俄州小鎮居民要真相

中央社／紐約15日綜合外電報導
火車事故發後，東巴勒斯坦住宅區可見到濃濃黑煙升起。(美聯社)
火車事故發後，東巴勒斯坦住宅區可見到濃濃黑煙升起。(美聯社)

一列載有化學物質的火車3日晚間在俄亥俄州毗鄰賓州出軌翻覆並引發大火，由於業者與有關單位資訊不透明且時有矛盾，近兩周以來讓居民對當局的信任感喪失殆盡。

「華盛頓郵報」指出，出軌意外引發大火、宛如蕈狀的濃煙直衝天際，事發地俄亥俄州的東巴勒斯坦（East Palestine）鎮部分居民被迫疏散，含劇毒化學物質外洩入空氣、水源與地下。

美國環境保護署（EPA）表示當地的空氣品質安全，負責鐵道營運的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）也允諾會徹底清理，但因對汙染物脈絡缺乏完整掌握，環保人士已對當局作法質疑。

● 列車3日出軌 進入空氣水源地下6物質均劇毒

美國國家運輸安全委員會（NTSB）5日表示，出軌翻覆造成大火，初步研判是其中一節列車發生車輪過熱的機械問題。有11節的翻覆列車上面運載有害物質，當時疏散居民1500人。

美國環保署表示，主要外洩的化學物為氯乙烯與丙烯酸丁酯，氯乙烯在燃燒時會產生氯化氫及俗成光氣的碳醯氯；此外還洩出丙烯酸異辛酯和乙二醇單丁醚。

曝露於這些化學物質會出現眼、耳、喉嚨痛，或暈眩、反胃與頭痛，持續接觸到氯乙烯可能還會罹患一種罕見肝癌。專家表示這6種化學物質均有害人體，但業者與有關單位都沒說明外洩量，且這些東西燃燒時可能還會生出戴奧辛。

「紐約時報」指出，事發近2周後當地居民益發感到不對勁，覺得空氣還有燒輪胎的氣味、水的味道也有異、身體出現疹子，淺溪裡大量魚、蛙翻肚死亡的景象更是怵目驚心。

居民早對當地長年人口外移、工廠關門不滿，出軌事故後鐵路業者與政府當局不時說法混淆甚至改口，更讓居民喪失對他們的信任，加上主流媒體這段期間幾乎只關注中國偵察氣球，導致出軌事故的謠言與陰謀論在臉書、TikTok上瘋傳。

俄亥俄州官員在14日一場記者會建議居民喝瓶裝水，特別是平日依靠井水的民眾，但隔天環保署一面說當地水質安全可安心飲用，一面又鼓勵居民檢測自家井水。

● 官員業者講不清 居民諷俄亥俄版車諾比核災

28歲男子勞斯（Mike Routh）表示，鐵路業者補貼疏散民眾每人1000美元，但他不知該否拿錢，因為擔心若拿人手短，不利日後集體訴訟求償。

47歲的婦人維格洛提（Therese Vigliotti）仍覺得舌頭發麻，稱「我可不想為他們捅出的這簍子，10年、15年後被診斷出罹癌或別的怪病。」

50歲的墨菲（Russell Murphy）居住於事發小鎮幾公里開外的農場，他說當地現在沒人敢取水，不知道何時可以恢復，他與妻子煩惱該否搬家、搬家時房子賣不賣得出去。俄亥俄州官員表示目前統計事發地附近水域已有3500隻魚死亡。

墨菲說他被水質嚇壞，且官員現在可以做檢測安定人心，但他不信這些外洩化學物質會憑空消失，「誰知道2年後會發生什麼，搞不好現在或幾周後我們體內就開始有癌細胞。根本不曉得多久以後會得（癌症）」。

有人索性在街角舉海報批環保署大事化小只為讓業者恢復列車輸運，稱「環保署擺平一座小鎮好為業者開方便之門#俄亥俄版車諾比核災」。

舉海報的婦人梅琳達（Melinda）說：「我覺得業者有的是錢可以形塑事件說法，政府只顧著按財團的意思辦事。」

紐時指出，對人口4700人的東巴勒斯坦鎮而言，最令人害怕的是究竟還有多少真相被隱瞞。專家也警告，了解原因與後果不能只靠現階段所做的事，而有賴更全面的調查。

俄亥俄州 檢測 巴勒斯坦

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