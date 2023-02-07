這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

報稅季節到了，2022年聯邦稅法做了一些修改，納稅人在報稅前應了解相關變化，做到按時、正確報稅。（Getty Images）

部分納稅人已開始提交2022年納稅申報表。但國稅局 （IRS）3日發出聲明，基於加州 等州不確定應否將各該州去年發給州民的特定補貼款項視為「應稅聯邦收入」，國稅局建議數以百萬計民眾「暫緩報稅 」，等國稅局本周就州政府發放款項做出指導意見，再聽指示行動。

去年，加州發出逾1600萬筆總計90多億元「中產階級退稅」(Middle-Class Tax Refund)款項，協助民眾應對通貨膨脹和高油價。這類款項是否應被課稅，仍待釐清。國稅局要求有疑問的納稅人和申報者，靜候澄清，而不是致電國稅局查詢。

但兩家最大報稅公司H&R Block和Intuit公司的報稅軟體TurboTax仍繼續為客戶報稅。他們認為，加州發放款不應屬於聯邦應稅收入。H&R Block稅務長皮克林 (Kathy Pickering)並指出：「許多提前報稅的納稅人最關心的就是退稅；多等一周報稅就表示要多等一周才能獲得退稅。」

2022年有十多個州因資金充裕，發放退款和補貼給州民，情況類似COVID疫情期間發放的聯邦紓困金。州政府補貼是否屬於聯邦應稅收入，取決於補貼規定目的和聯邦稅法。加州稅務機關表示，這些款項無需繳納州所得稅，但可能屬於聯邦應稅收入。根據加州稅務機關特許經營稅委員會(Franchise Tax Board)數據，加州對獲得600元以上補貼的納稅人已發出超過640萬份1099-MISC申報單。

但稅務專業人士表示，若這些款項用於COVID紓困金，應免徵聯邦稅。H&R Block分析指出，加州補貼不算聯邦應稅收入，因為某些用於促進一般福利的補貼可排除在聯邦收入之外。TurboTax註冊會計師格林-路易斯(Lisa Greene-Lewis)表示，TurboTax也採取相同立場。

根據家庭規模和收入，加州補貼款項從200元到1050元不等。對收到全額1050元款項的家庭來說，若聯邦額外徵稅可能代表要多付1或200元稅金。