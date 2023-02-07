1個月2起 紐約老婦安養院宣告死亡 送殯儀館後仍有呼吸

美國紐約州一間安養院的82歲女性住戶被宣告死亡，但殯儀館卻在3小時後發現她仍有呼吸，這也是美國約一個月內第二次發生了類似的事件。示意圖。（路透 / Alamy /Annabell Gsödl）

衛報6日綜合報導，美國紐約州 一間安養院的82歲女性住戶被宣告死亡，但殯儀館卻在3小時後發現她仍有呼吸，這也是美國約一個月內第二次發生了類似的事件。

根據當地郡警局說法，這起案例的女性當事人是在4日上午11時15分，於紐約州長島 傑佛遜港（Port Jefferson, NY）的水邊復健與頤養中心（Water's Edge Rehab and Nursing Center）被宣告死亡。

這位女子據報於當天下午1時半被送到了美拿巷（Miller Place, NY）的OB戴維斯殯儀館（OB Davis Funeral Homes），警方稱她在下午2時9分被發現仍有呼吸，隨後送往醫院，6日並沒有關於她狀況的更新消息，全案則移交紐約州檢察長辦公室進行調查。

報導指出，這起明顯過早宣告死亡的案例發生幾天前，愛阿華州 一間持續照護設施才因類似的案件被罰。

愛州主管單位表示，一名66歲女子在該州厄本戴爾（Urbandale, IA）的格倫奧克斯阿茲海默特別照護中心（Glen Oaks Alzheimer's Special Care Center）接受安寧療護，於1月3日被宣告死亡，隨後被裝進屍袋與送往殯儀館。

報導稱，殯儀館工作人員拉開屍袋拉鍊時，才發現女子還活著與大口喘氣，隨後打了緊急報案專線電話，當事人則被送回格倫奧克斯阿茲海默特別照護中心，最後於1月5日辭世。經主管單位調查，格倫奧克斯阿茲海默特別照護中心因此案被罰款1萬美元。