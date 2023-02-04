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屍袋內掙扎呼吸…她被宣告死亡 葬儀社內「復活」

記者顏伶如／綜合報導
愛州葛蘭橡阿茲海默症特別照護中心日前發生一名66歲婦人被宣告死亡，卻在葬儀社被發現未死的過失烏龍事件。(取自谷歌地圖)
愛州葛蘭橡阿茲海默症特別照護中心日前發生一名66歲婦人被宣告死亡，卻在葬儀社被發現未死的過失烏龍事件。(取自谷歌地圖)

愛阿華州官員表示，一所養老院錯誤以為院內一名婦人已經死亡，處理後事；結果數小時之後婦人在葬儀社屍袋裡被人發現掙扎呼吸，養老院被勒令罰款1萬元。

愛阿華州稽查暨上訴廳(Department of Inspections and Appeals)公布報告指出，位於烏爾班岱爾市(Urbandale)的葛蘭橡阿茲海默症特別照護中心(Glen Oaks Alzheimer's Special Care Center)，一名護士1月3日認定66歲婦人已經死亡後，這名姓名保密的婦人遺體便被送到葬儀社。

報告指出，這名婦人由於腦部老化而在2022年12月28日住進葛蘭橡阿茲海默症特別照護中心，1月3日早晨6時左右，護人查看婦人狀況時，發現婦人並無生命跡象，「嘴巴張開，眼神停止，沒有呼吸聲」。報告指出，護士使用聽診器也沒能聽出婦人脈搏聲，用手按壓婦人腹部，並未感覺任何動靜。

護士認定婦人已經死亡，便通知家屬以及值班護士。報告中寫道，養老院主管同意聯絡葬儀社。

大約1小時40分鐘後，葬儀社人員將婦人遺體放入布質屍袋並拉上拉鍊，然後放上輪床，10分鐘後便將婦人遺體載走。然而，上午8時30分左右，葬儀社員工卻發現婦人其實還活著。

報告寫道，葬儀社人員把屍袋拉鍊開咖，發現婦人胸腔有動靜，掙扎想要呼吸，立即報警並通報養老院。

急救人員抵達葬儀社時記錄了婦人脈搏，同時註記婦人眼睛沒有活動，也未說話或發聲。婦人被送往急診室之後，又被送回養老院，兩天之後在家人陪伴下離世。

愛阿華州稽查暨上訴廳發言人說，根據州法對養老院開出1萬元的最高罰款。罰單寫道，養老院沒有為員工提供確保住戶能夠獲得妥善照護與服務的適當指導，婦人在人生即將結束時沒能獲得有尊嚴的對待與照護。

養老院 愛阿華州 阿茲海默症

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