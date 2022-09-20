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世界OnAir／德州有個中國牛仔 說一口流利南方口音

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世界OnAir／德州有個中國牛仔 說著一口流利南方口音

世界新聞網何卓賢／製作
王詩博在德州成為了一名中國牛仔。(王詩博提供)
王詩博在德州成為了一名中國牛仔。(王詩博提供)

「學習了南方口音之後，我發現了一個嶄新的世界。」

今年已經是來自雲南昆明的王詩博(Bruce)在美國南方學習和生活的第十個年頭，也是他以牛仔裝扮、操著南方口音示人的第六年。如果只聽他的聲音，你也許甚至不會意識到他是亞裔面孔。

▼▼立即收聽▼▼

過去幾年每到假期，他會到德州本地一個育牛場騎馬、餵牛、開拖拉機；混跡牛仔群，跟本地人聊天、喝酒、吃肉。這可能跟你傳統觀念中的「中國留學生」畫像非常不同。

王詩博目前是德州理工大學的一名在讀博士生。(王詩博提供)
王詩博目前是德州理工大學的一名在讀博士生。(王詩博提供)

王詩博學習南方口音的理由，跟他在美國南方的經歷有密不可分的關係。一開始來到德州，他還是個二十出頭的留學生，感受到自己對當地文化的排斥——亞洲人講究的謙卑，與德州的粗獷和彪悍大相徑庭；基督教堂遍地是，王詩博沒辦法在其中找到自己的立足之地......直到一次闌尾炎手術，徹底改變了他思考美國南方的方式。

「醫院裡特別安靜，我想了一下，自己是否對這個我不夠理解的社會，有不合理的抵觸。」

想通了之後，王詩博放下防備和成見，開始從各個方面接觸德州當地的文化——也包括南方口音。從模仿喜劇演員的口音開始，到成熟掌握口音到本地牛仔都分辨不出；從不帶個人風格的穿搭，到牛仔靴牛仔帽牛仔衣全部上身——就這樣，王詩博在當地成為了一名中國牛仔。

社會普遍對南方農村人口有著一定的偏見，認為他們是教育水平不高、不上檔次的「紅脖子(rednecks)」——這也是部分南方人不願講話帶著南方口音的原因。但在王詩博眼裡，偏見是客觀存在的，但口音背後其實是南方地區豐富的歷史沉澱，是一種可貴的文化遺產。

王詩博在育牛場騎馬。(王詩博提供)
王詩博在育牛場騎馬。(王詩博提供)

王詩博在育牛場打工的空檔，認識了一些牛仔朋友。在他的眼裡，跟他們交往並沒有特別困難的地方，「農業地區是共和黨的心臟地帶，他們的確不少支持川普，我的確有跟他們格格不入的地方，但是我覺得求同存異吧。你跟他們友好，他們也友好待你。」

王詩博目前在德州理工大學(Texas Tech University)攻讀博士學位，研究媒體、人工智能、乾旱問題之間的聯繫，而在育牛場做牛仔的經歷，也給了他許多研究方向上的靈感。至於未來想要留在德州還是回去中國，王詩博坦然一句，「看情況吧。」

「牧場的經歷是我人生的一筆財富。我們家有的親戚認為我去農場幹活沒有檔次，但我媽覺得挺好的。騎馬、開拖拉機、餵牛，他們聽了滿高興。」

王詩博在德州成為了一名中國牛仔。(王詩博提供)
王詩博在德州成為了一名中國牛仔。(王詩博提供)

德州 中國留學生 手術 世界OnAir

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