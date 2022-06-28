世界OnAir／講紐約華人故事 台灣女導演首部長片引關注

俞聖儀在電影片場與演員溝通。(俞聖儀提供)

在紐約，每個人都在尋找存在的意義。一個中英翻譯者，於留在紐約或回到家鄉的十字路口徘徊；一對年輕嘻哈舞者，初到紐約卻要學著抵禦追夢之旅破滅的失落；一對中年移民夫婦，艱苦面對患有精神疾病的暴力兒子的生活... 這三組紐約人的生活互相交錯，正是導演 俞聖儀的作品「我的天堂城市」所要講述的故事。

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俞聖儀來自台灣，目前在紐約從事電影 製作，「我的天堂城市」是她的第一部長片，剛剛完成拍攝，目前正在後期製作階段。電影雖然講述三組在紐約生活的台灣人的故事，但俞聖儀表示，她沒有刻意把主題定在華人移民群體，「我想要講一個紐約人的故事。到底怎樣才是紐約人？我覺得在這個城市生活，即便只來了兩個月也是紐約人，都在這個很容易『被淹沒』的城市，找自己的出路。」

俞聖儀從小就對講故事有濃厚的興趣，甚至把自己兒時的娃娃當成演員，給他們編對白。12歲時，俞聖儀看了當時的台灣新浪潮電影「兒子的大玩偶」，對電影獨特的敘事方式感受深刻，也打開了看更多電影的大門，越來越多去接受影視創作的熏陶，「我覺得電影是我表達我對故事和人的興趣的最好媒介。」

「我的天堂城市」導演俞聖儀來自台灣，目前定居紐約，也在綺色佳學院(Ithaca College)教書。(俞聖儀提供)

但喜歡看電影是一回事，想要成為電影工作者則是另一回事。把俞聖儀推進電影業大門的，可以說是一本講述李安如何拍成他的第一部電影「推手」的書。書中，李安談及他在美國念電影，這讓對電影一腔熱血的俞聖儀，更加嚮往美國的電影教育。她後來也真的得到了機會，在紐約大學著名的藝術研究所蒂施藝術學院(Tisch School of the Arts)學習電影製作，開始了在美國做電影的旅途。

對於俞聖儀來說，寫作靈感多源於生活。在美國生活工作近20年，對生活的感受，是她寫作的源泉。「我並非都把自己的故事寫到電影裡面，而是記住生活中的感受，並試著用故事去表達這些感受。」對生活和身邊人的觀察，甚至對自己在不同生活階段的感悟的觀察，都是她靈感的一部分；不論是怎樣的故事，俞聖儀表示，她關注的重點題材都會回歸到「人」——家庭、愛情、寂寞...

除了專注拍電影，俞聖儀也在紐約上州的綺色佳學院(Ithaca College)教書，是該學院唯一的亞裔 女教授。作為亞裔女性導演，俞聖儀表示，這個身分還是會讓工作更加困難一些。她也有懷疑自己的時刻，曾思考「如果我是男導演，他們是不是就不會懷疑我、不信服我？」但俞聖儀表示，在種族問題於美國仍然是客觀存在的事實的當下，不應該因為自己的身分而止步不前，而應該試圖用自己的能力和知識，再加上對電影的了解和熱情，去說服別人。

俞聖儀的首部長片「我的天堂城市」已完成拍攝，目前正在後製中。(俞聖儀提供)

俞聖儀也觀察到，作為在美國的亞裔，一個喜聞樂見的趨勢就是亞裔題材電影在近年來的蓬勃發展，從漫威的超級英雄電影「尚氣(Shang-Chi)」，到皮克斯的動畫電影「青春養成記(Turning Red)」，到今年口碑大好的「媽的多重宇宙(Everything Everywhere All At Once)」，美國觀眾對亞裔題材的影視作品越來越感興趣。甚至在俞聖儀的課堂上，不少學生受到關於韓裔美國移民的電影「夢想之地(Minari)」的啟發，嘗試寫作關於家庭題材的電影，這讓俞聖儀覺得很受鼓舞；在今年拍攝「我的天堂城市」過程中，俞聖儀也明顯感受到，出來試鏡的亞裔年輕人和亞裔影視從業者更多了。

俞聖儀希望，日後能夠有更多亞裔題材的電影出現。不管是「夢想之地」，還是她導演的「我的天堂城市」，都是在試圖講述一個普世的、能連接不同的人、能讓觀眾感動的故事。如果能有更多的亞裔去講普世故事，俞聖儀認為，亞裔的故事就能被更多觀眾認知和接受。