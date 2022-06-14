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世界OnAir／台北唱到紐約 台灣男生百老匯追夢甘苦談

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世界OnAir／從台北唱到紐約 台灣男生百老匯追夢甘苦談

世界新聞網何卓賢／製作
張佑寧在音樂劇「Enchanted April」中表演。(張祐寧提供)
張佑寧在音樂劇「Enchanted April」中表演。(張祐寧提供)

紐約百老匯光鮮亮麗，對於不少演藝從業者來說，可謂是人生的終極夢想。但闖入百老匯並非易事。百老匯向來有缺乏多元代表性的問題，亞裔面孔更是少之又少。在台灣出生長大、於美國聖地牙哥取得音樂劇表演碩士學位的張祐寧(Leo)，夢想有朝一日登上百老匯的舞台。在紐約打拼了五年後，他也離這個夢想越來越近。

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2018年至今，張祐寧在紐約參演過大大小小的音樂劇演出，更登上過外百老匯(Off-Broadway)的舞台——參演音樂劇「啟示錄(Revelation)」。這也成為了他最喜愛的角色之一。他回憶，這部音樂劇最特別的地方在於沒有固定主角，讓13位演員有同樣多的表演機會，同時導演還鼓勵突出個人特色和經驗，甚至讓他在舞台上用中文念出自己的獨白。

張祐寧出演外百老匯音樂劇「啟示錄(Revelation)」，有使用中文念獨白的機...
張祐寧出演外百老匯音樂劇「啟示錄(Revelation)」，有使用中文念獨白的機會。(張祐寧提供)

張祐寧最早在高中時期便「入坑」音樂劇。高中二年級，他得到了去美國做交換生的機會，來到了堪薩斯州。當時人生地不熟，英語又還沒掌握好，孤單無助之時，學校戲劇社的表演教師卻給他伸出橄欖枝，「我覺得你不一般，想來戲劇社試試嗎？」無心插柳柳成蔭，張祐寧從那往後深深被戲劇社的氛圍感染，參演了他交換期間戲劇社的每一齣戲，語言和演技同時長進。回去台灣後，他發現「心中那把火在燃燒」，這段美妙經歷，也激發了張祐寧繼續尋找機會接觸表演，後來還考上了台灣大學戲劇系。

張祐寧還記得，讀大學期間，他專門去了一趟紐約看百老匯音樂劇。「每次看完，心中熱血沸騰，甚至眼角泛淚，覺得『I want to be there one day』」。

大學畢業後，張祐寧繼續一步步靠近夢想，成功考入全美僅有兩所提供音樂戲劇碩士項目大學的其中一所：聖地牙哥州立大學。畢業之後，他也成功找到了在紐約的教職工作，在瑪麗山曼哈頓學院(Marymount Manhattan College)教授音樂劇表演。自此，張祐寧從加州搬到紐約，算是正式開始了闖蕩紐約百老匯的職涯。

張祐寧在瑪麗山曼哈頓學院(Marymount Manhattan College...
張祐寧在瑪麗山曼哈頓學院(Marymount Manhattan College)教授音樂劇表演。(張祐寧提供)

但對像他一樣，不是在美國出生長大的追夢者來說，找演出機會又多了一層因身分而來的困難。比方說，張祐寧快要拿到的角色，會因自己當時只持有藝術家簽證(O簽證)而被拒絕，「他們說等你拿到綠卡再來。」此外，未加入演員工會也是一個劣勢，因為一些試鏡機會的出場順序被排很後，許多時候辛辛苦苦錄製的試鏡錄影帶，其實並未被播放，「會覺得自己努力了這麼久，卻沒有被看到。」

少數族裔面孔的演員，在歷史以來白人占據優勢的百老匯舞台上，還是少之又少。根據Playbill在2019年公布的新聞稿，當時全百老匯共19部正在上演的音樂劇之中，只有20位亞裔美國人。

然而，在全社會多元代表性意識上升、以及少數族裔群起發聲的趨勢之下，不可否認的是，百老匯至今有了一定的進步。比方說，演員工會在去年夏天取消了試鏡的簽證限制，這代表著非美國公民和綠卡持有者也可以前來試鏡。同時，像「漢密爾頓(Hamilton)」、「六(Six)」一類音樂劇的出現，讓少數族裔和女性在聚光燈下成為主角，也是百老匯進步的標誌之一。

張祐寧出演外百老匯音樂劇「啟示錄(Revelation)」，坦言這是他演過最喜歡...
張祐寧出演外百老匯音樂劇「啟示錄(Revelation)」，坦言這是他演過最喜歡的角色之一。(張祐寧提供)

但作為從業者，張祐寧表示，在慶祝進步的同時，還是要了解業內尚存在的不足之處。回顧在紐約打拼的這六年，張祐寧意識到，許多時候他還是刻板印象下的「唯一」：他是許多音樂劇作品中唯一的亞裔演員，是學校裡教音樂劇表演的唯一亞裔老師。到底他們真的肯定自己的聲音以及天賦，還是只是要拿自己的亞裔臉孔喊出「達到了多元代表性」的口號？受到美國演藝界進步思潮的影響，張祐寧開始勇敢站出來爭取公正。從最開始只會悶聲做事、全盤接受，到開始提出自己的要求、在看見不公正時替別人發聲；從最開始每一齣戲都去試鏡、不管角色如何刻板印象化亞裔，到開始拒絕不妥的劇本、不再接受薪水太低的角色。張祐寧明白，只有把被社會評估為劣勢的條件，轉化成自己為之驕傲的優勢，才能在演藝界立足，摸清自己的不可替代之處。

張祐寧希望，在未來，百老匯可以更加歡迎不同族裔和群體的故事，意識到過去幾十年來的敘事方式有它的局限之處，並積極去思考：主角是不是可以由其他族裔和性別取向的演員來嘗試？他以音樂劇「夥伴們(Company)」舉例，原本一直由男性出演的主角角色「Bobby」，自2018年起變成由女性出演，便是擁抱多元的進步體現。

目前正享受在紐約打拼和教書生活，32歲的張祐寧坦言，登上百老匯舞台當然是人生終極夢想之一，但其實自己已經不著急，「剛搬來紐約的時候希望幾年內就可以登上百老匯，現在覺得如果50歲才登上也沒關係。」

來自台灣的張祐寧，在紐約百老匯追夢。(張祐寧提供)
來自台灣的張祐寧，在紐約百老匯追夢。(張祐寧提供)

外百老匯 亞裔演員 簽證 世界OnAir 百老匯

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