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美國國科院新院士 7華人學者入榜

特派員黃惠玲╱綜合報導
丁邦榮。(學校官網)
丁邦榮。(學校官網)

美國國家科學院(National Academy of Sciences)3日公布了2022年120位新當選院士名單，其中包括六位華裔教授：崔屹、金亦石、馬中珮、丁邦容、謝琳達(Linda Hsieh-Wilson，音譯)、張啟敬；此外，今年30位國際院士中，中國科學院生態環境研究中心主任、生態學家歐陽志雲也名列其中。

美國科學院成立於1863年，當選院士被認為是美國學術界最高榮譽之一，當選者均是在科技和工程方面取得傑出成就的科學家和工程師。美國科學院至今有院士2512名、外籍院士517名，其中約200位院士得過諾貝爾獎。

六位新當選的華裔院士：

馬中珮，柏克萊加州大學天文物理學教授，並兼任台灣中央研究院天文與天文物理研究所研究員，她高中就讀台灣北一女中，1987年和1993年先後在麻省理工學院獲得學士和博士學位。1993-1996年間在加州理工學院開展博士後研究工作。2009年當選美國物理學會會士，2012年當選美國科學促進會會士，2020年當選美國藝術與科學學院院士。曾獲美國天文學會1997年「安妮卡農天文獎」(Annie Cannon Award)，美國物理學會2003年的Maria Goeppert-Mayer獎。馬中珮也是著名新聞學者馬驥伸與資深新聞人的黃肇珩的女兒。

崔屹，史丹福大學材料科學與工程系教授。他1998年畢業於中國科學技術大學應用化學系，2002年獲哈佛大學獲博士學位。2005年進入史丹福大學擔任助理教授，2010年擢升為副教授並獲得終身教職。2016年晉升為教授。他在能源和環境、奈米科技等方面享有高聲譽，他獲獎無數，包括2013年IUPAC新型材料及其合成傑出獎、2017年Blavatnik青年科學大獎之工程技術獎等。他還被選為美國科學促進會會士(2020年)、美國材料學會會士(2016年)、英國皇家化學學會會士(2015年)、電化學學會會士(2018年)。

金亦石，霍華德·休斯醫學研究所(HHMI)研究員，也是聖地牙哥加州大學生物學教授。她1984年畢業於北京大學生物系，1991年取得柏克萊加州大學生物學博士，1991-1995年間在麻省理工學院開展博士後研究工作。2010年入選美國科學促進會會士，2019年當選為美國藝術與科學院院士，2020年入選為美國細胞生物學學會會士。

丁邦容(Jenny Ting)，教堂山北卡大學微生物學、免疫學和遺傳學系教授。她早年從台灣到伊利諾州立大學當交換生，後於1975年取得伊州大醫療技術系學士，1979年拿到西北大學微生物學和免疫學博士；2010 年入選伊州大應用科技學院名人堂。2019 年至 2020 年擔任美國免疫學家協會副主席，次年擔任主席，是第一位擔任該組織主席的有色人種女性。2022年，教堂山北卡大授予終身成就導師獎。

張啟敬，愛阿華州立大學獸醫學院Clarence Hartley Covault傑出教授。1983年畢業於山東農業大學獸醫學系，1994年取得愛大學免疫生物學博士，2015年當選美國微生物學會會士，2018年當選美國科學促進會會士。

謝琳達，加州理工學院化學系教授，2005到2014年擔任霍華德·休斯醫學研究所(HHMI)研究員是一位美國化學家。 她大學學士與博士學位都在耶魯大學取得，她同時在洛杉磯加州大學的神經科學與人類行為研究所任兼職教授。

當選為國際院士的歐陽志雲，現為中國科學院生態環境研究中心主任、研究員，中國生態學會理事長，中國生態經濟學會副理事長,國際生態學協會執行理事。1983年畢業於湖南農業大學，1990年與1993年分別在中國科學院生態環境研究中心獲得碩士與博士學位。1993年到中國科學院生態環境研究中心工作，曾先後任中國科學院系統生態重點實驗室副主任、主任。城市與區域生態國家重點實驗室主任等。

崔屹。(學校官網)
崔屹。(學校官網)
謝琳達。(學校官網)
謝琳達。(學校官網)
金亦石。(學校官網)
金亦石。(學校官網)
歐陽志雲。(中科院網站)
歐陽志雲。(中科院網站)
張啟敬。(學校官網)
張啟敬。(學校官網)
馬中珮。(學校官網)
馬中珮。(學校官網)

加州大學 醫學 史丹福大學

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