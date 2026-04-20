朗讀聖經扭轉形象？川普影片再掀政治風波

美國總統川普。（美聯社）

據CNN報導，美國總統川普本周將參與一場公開的聖經朗讀活動，顯示政府持續將宗教，特別是基督教，融入官方事務之中。

主辦單位在新聞稿中表示，「4月21日，川普總統預計將於美東時間晚間6點，透過在橢圓形辦公室錄製的影片訊息朗讀聖經經文。」該活動名為「America Reads The Bible（美國朗讀聖經）」。

鑑於川普近期與教宗良十四世 因伊朗衝突發生爭執，加上他本周稍早因發布（後已刪除）一張將自己描繪為耶穌的AI生成圖片而遭批評，此次參與格外引人關注。

根據主辦單位說法，在這段預錄影片中，川普將朗讀「歷代志下」（2 Chronicles）7章11至22節，其中包括廣為引用的第14節，「我名下的子民，若是自卑、禱告、尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」

根據活動行程，多位政府官員也將於本周參與朗讀，包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth），以及白宮 幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。

上周，川普因兩起宗教相關事件成為焦點，其中之一即為他與教宗良十四世的爭執。教宗曾公開反對與伊朗開戰。

川普批評教宗時對記者表示，「我們不喜歡一位認為擁有核武是可以接受的教宗。」並補充說，「我不是良十四世的支持者。」

教宗則回應表示，他「對川普政府毫無畏懼」。

此外，川普還因發布一張將自己描繪為耶穌的AI圖片而受到批評，甚至引發部分支持者不滿，他隨後出面為自己辯護。

他在白宮西翼外對記者表示，「我以為那是我扮成醫生，和紅十字會有關，是在表達我像醫生一樣讓人變好。而我確實讓人變好。」

自川普去年重返白宮以來，政府逐步弱化政教分離的界線。

白宮曾呼籲美國民眾每周祈禱一小時，官方社群媒體帳號也頻繁發布聖經經文與基督教圖像，聯邦機構亦舉辦祈禱活動。

今年稍早，赫塞斯曾邀請具爭議立場的牧師威爾森（Douglas Wilson）主持五角大廈祈禱會。該牧師支持廢除女性投票權，主張將同性戀定為犯罪，並提倡建立基督教神權政治。

本周稍早，在五角大廈關於伊朗戰爭的簡報中，赫塞斯將記者比作法利賽人「那個時代自封的精英」，並指其曾質疑耶穌的「善良」。