川普自比「救世主」？保守派也看不下去 促刪文、道歉

美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social）

美國總統川普 （Donald Trump）發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片，此舉罕見引發宗教保守派批評，甚至有人要求他刪除貼文，並指其涉及褻瀆。

周日晚間，川普自佛羅里達返回華盛頓途中，先發文抨擊教宗 良十四（Leo XIV），隨後又分享一張由AI生成、風格近似宗教畫作的圖片。畫中他身穿白色長袍，一手托著發光球體，另一手置於一名疑似躺在病床上的男子額頭上，男子頭部泛出光芒，畫面呈現出祈禱與治癒的意象。背景則融入老鷹、煙火與自由女神像等愛國象徵。

與其批評教宗的貼文不同，川普其後表示自己不喜歡該教宗，並認為其過於「自由派」。這張帶有耶穌意象的圖片迅速引來部分福音派基督徒與保守派天主教徒反彈，而這些族群過去多半支持川普的政策。

保守派新教作家與評論員巴沙姆（Megan Basham）表示，「我不確定總統是在開玩笑、受到某種影響，或基於何種原因做出這樣荒謬且褻瀆的行為，但他應立即刪除這張圖片，並向美國人民與上帝道歉。」

白宮尚未回應外界對川普發布該圖片意圖的詢問。

一名政府官員亦對該貼文提出批評，並預測保守派基督徒的憤怒可能如以往般在數日內消退。不過他指出，即便川普部分支持者過去曾以近乎救世主的角度看待他，由本人發布此類圖片仍屬過度。

該官員表示，「在造勢活動中由他人如此表現尚可理解，但若出自本人之手…至少可以說是褻瀆。」

其他人士亦公開譴責該貼文。與川普政府關係密切的保守派天主教播客主持人布朗（Isabel Brown）直言反對稱，「這則貼文令人作嘔且不可接受，也顯示出對正在我們破碎文化中復興的基督信仰之美的嚴重誤解。」

另一位立場相近的保守派天主教播客主持人諾爾斯（Michael Knowles）則表示，無論動機為何，「總統在靈性與政治層面上都應刪除這張圖片。」

保守派播客主持人、前大學游泳選手蓋恩斯（Riley Gaines）亦表達不滿。她在社群平台X上寫道，「我無法理解他為何發布這張圖片。他是在刻意引發反應，還是真的如此看待自己？無論如何，有兩點是確定的。」她進一步表示，「他需要更多謙遜」，並引用聖經稱「上帝不可被戲弄」。

這張圖片及其引發的反應，也讓人聯想到川普今年稍早在Truth Social上發布、後又刪除的一則影片。該影片結尾短暫出現將前總統歐巴馬（Barack Obama）與米雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）描繪為猿猴的畫面。該貼文約12小時後遭刪除，但在此之前，白宮新聞秘書曾駁斥批評，並呼籲媒體「停止虛假的憤怒」。

截至周一，該貼文在川普宗教自由委員會會議前仍在線。預計將出席會議的包括多位由川普任命的知名基督教領袖，如其靈性顧問懷特凱恩（Paula White-Cain）、牧師葛萊姆（Franklin Graham）、主教巴隆（Robert Barron），以及樞機主教杜蘭(Timothy Cardinal Dolan)。該委員會由川普於去年透過行政命令成立，負責向白宮信仰辦公室提供建議。