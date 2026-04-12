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不滿伊朗未就核問題讓步 川普：即起封鎖荷莫茲海峽

美代表團離開巴基斯坦 BBC：美伊仍繼續間接談判

川普揚言即刻開始封鎖荷莫茲海峽 聲稱其他國家將參與

編譯高詣軒／即時報導
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川普：美國即日起封鎖進出荷莫茲海峽船隻。路透
川普：美國即日起封鎖進出荷莫茲海峽船隻。路透

美國總統川普12日在真實社群發文說，美國與伊朗的會談就很多問題達成共識，但唯一真正要緊的核問題卻未解決，因此美國海軍將即刻開始著手阻擋所有進出荷莫茲海峽的船隻，最終將讓所有船隻均可進出該海峽。

川普說，伊朗以海峽某處可能有水雷為由，不願開放海峽，而水雷位置只有伊方知道，這是對全球的敲詐，美國等各國領袖絕不會埋單。川普說，已指示美國海軍在國際水域找到並阻止所有向伊朗繳納「非法」海峽通行費的船隻，這些船隻將無法在公海安全通行。

川普也說，美方將開始摧毀伊朗在海峽布設的水雷，任何向美方或和平用途船隻開火的伊朗人「將被炸得粉碎」。他重申，伊朗最清楚如何結束這場已摧毀伊朗的危機，其海軍、空軍、防空系統和雷達已形同虛設，大多數領袖喪命，只因伊朗的「核野心」。

川普說，封鎖將很快開始，還將有其他國家參與，絕不容許伊朗以非法敲詐獲利，「他們要錢，更重要的是想要核武」。他還說，美軍已準備好在適當時機摧毀「伊朗殘存的一切」。

川普在後續貼文說，伊朗曾承諾開放荷莫茲海峽，卻故意不落實，造成全球焦慮、混亂和痛苦；儘管伊朗布雷艇大多被毀，仍聲稱在海峽布設水雷，這或許是真的，船東當然不敢冒險，伊朗最好趕快開始開放海峽。

川普還說，已聽取副總統范斯、特使威科夫和女婿庫許納關於巴基斯坦會談的完整匯報。川普說，會議由巴國陸軍參謀長穆尼爾和總理夏立夫主持，非常順利，兩人「不停」感謝川普調停巴國與印度的衝突。

川普說，美伊談判將近20小時，但唯一要緊的是伊朗不願放棄核野心；儘管達成若干共識，但讓多變、難纏且難以預測的伊朗人掌握核能，再多其他共識都於事無補。川普說，美方三位代表與伊朗代表相處友善且彼此尊重，但這都不重要，因為伊方在「最重要問題」不妥協。川普在文末重申其多年立場，即「伊朗將永遠不會擁核！」

川普 伊朗

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