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24州和2小企業提告 川普全球10%關稅合法性開審

編譯盧炯燊／即時報導
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24個民主黨執政州及兩家中小企業聯合向美國國際貿易法院提告，要求撤銷川普總統援引...
24個民主黨執政州及兩家中小企業聯合向美國國際貿易法院提告，要求撤銷川普總統援引1974年「貿易法」第122條，對各國暫時加徵10%進口關稅。圖為諾福克商港內的中國貨輪。(美聯社)

川普總統引用「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)徵收關稅，2月遭最高法院裁定違法後，即簽署行政命令援引1974年「貿易法」第122條，對各國暫時加徵10%進口關稅，隨後又提高至15%，並即刻生效。24 個民主黨州政府及兩家中小企業強烈反對，並聯合向美國國際貿易法院( U.S. Court of International Trade)提告。

路透報導，本案10日舉行聆訊，由三名法官組成的合議庭審理。在歷時三小時的辯論中，兩造爭論焦點在於「國際收支逆差」定義。

「貿易法」第122條款允許政府在「重大且嚴重的國際收支失衡」或為防止美元即將大幅貶值時，可對進口商品課徵最高15%關稅，效期最長150天。

原告認為，第122條原意僅限於短期貨幣危機的緊急應對，並不適用於長期存在的貿易逆差，日常貿易失衡並不符合「國際收支失衡」的經濟定義，質疑川普命令非法。

川普政府辯稱，全球性關稅是因應長期貿易逆差的合法手段，理由在於美國進口規模長期高於出口，對經濟造成壓力。司法部律師舒梅特(Brett Shumate)說，美國的「貿易逆差」導致更廣泛的「國際收支」逆差，並給美國造成了「巨大而嚴重的」國際支付問題。

小布希總統任命的法官斯坦修(Timothy Stanceu)質疑川普政府論點，即「貿易逆差」可作為援引1974「貿易法」第122條款的理由。

他表示，「我們不太確定如何將1974年的情況轉化為2026年的情況，但知道『貿易逆差』與『國際收支逆差』並非同一概念。」

原告之一的俄勒岡州代表律師馬歇爾(Brian Marshall)指出，現在不存在外國美元持有者引發黃金擠兌的風險，因為美國於1971年終止了黃金與美元的國際兌換，故此不存在短期貨幣危機。

他敦促法院即時阻止關稅的生效，而不是任其在150天後到期，以防止川普再援引各種法律無限期延長關稅。

聽完辯論後，合議庭並未說明何時做出裁決。

民主黨 川普 關稅

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