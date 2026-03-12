川普熱愛送皮鞋 白宮官員：大家都不敢不穿

川普總統11日訪問辛辛那提時，穿的皮鞋被拍到。(美聯社)

華爾街日報(Wall Street Journal)9日報導，川普 總統近來熱衷於送人一款皮鞋，各政府機構首長、國會議員、白宮顧問與重要賓客都是他送禮的對象，他甚至會在內閣會議時詢問：「你拿到鞋子了嗎？」

一名白宮女性官員說：「所有男生都有一雙。」

另一人開玩笑表示：「有趣的是，大家都不敢不穿。」有人甚至直接在橢圓形辦公室試穿。

這款皮質牛津鞋(leather oxfords)來自美國品牌Florsheim，該品牌創立於1892年，主要製作男士正裝鞋，以結合舒適與時尚著稱，價格也不算昂貴，多數約145美元。

去年年底，川普開始尋找一雙能穿一整天仍感到舒適的鞋，最後選中了Florsheim。由於他非常喜歡，還想推薦給其他人，因此開始到處送鞋。

川普甚至會當著別人的面猜鞋碼。他讓助手下訂單，大約一周後，一個棕色的Florsheim鞋盒就會送到白宮。有時他還會在鞋盒上簽名，或附上感謝卡。

白宮表示，鞋子都是川普自己付錢。而這位「首席鞋子推銷員」也會一直留意對方有沒有穿。

收到鞋的人包括：副總統范斯、國務卿魯比歐 、交通部長達菲、國防部長赫塞斯 、商務部長盧特尼克、白宮傳播主任張振熙、副幕僚長布萊爾、演說撰稿人渥辛頓、福斯新聞主播漢尼提、前主播卡爾森、參議員葛理漢等。

不少獲贈者都會記得在川普面前穿這雙鞋，只是有些人其實有點不情願。據說有一名內閣部長抱怨，為此他只好把自己的路易威登(Louis Vuitton)鞋子收起來。

白宮官方並未正式確認川普選擇Florsheim這個品牌。一名獲贈者透露，川普辦公室裡堆了不少鞋盒，其中一個盒子上寫著「史考特」(Scott)，指的是財政部長貝森特。

范斯回憶，有一次川普在與人交談時，突然目光越過堅毅桌，低頭看向他與魯比歐的鞋子。

川普說：「馬可(魯比歐名字)、JD(范斯名字)，你們的鞋子很糟。」接著拿出鞋子型錄。

房間裡還有第三位政治人物，但范斯沒有說是誰。川普詢問每個人的鞋碼。

魯比歐回答11.5號，范斯是13號，第三個人說7號。

范斯表示，川普隨後靠回椅子說了一句：「你知道嗎，看一個男人的鞋碼，可以知道很多事情。」

當媒體致電Florsheim公司時，執行長表示他並不知道總統訂購鞋子的事，並禮貌地拒絕進一步評論。

巧合的是，Florsheim母公司Weyco Group正起訴川普政府追討關稅退款。