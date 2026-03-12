我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家

加國取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

川普熱愛送皮鞋 白宮官員：大家都不敢不穿

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統11日訪問辛辛那提時，穿的皮鞋被拍到。(美聯社)
川普總統11日訪問辛辛那提時，穿的皮鞋被拍到。(美聯社)

華爾街日報(Wall Street Journal)9日報導，川普總統近來熱衷於送人一款皮鞋，各政府機構首長、國會議員、白宮顧問與重要賓客都是他送禮的對象，他甚至會在內閣會議時詢問：「你拿到鞋子了嗎？」

一名白宮女性官員說：「所有男生都有一雙。」

另一人開玩笑表示：「有趣的是，大家都不敢不穿。」有人甚至直接在橢圓形辦公室試穿。

這款皮質牛津鞋(leather oxfords)來自美國品牌Florsheim，該品牌創立於1892年，主要製作男士正裝鞋，以結合舒適與時尚著稱，價格也不算昂貴，多數約145美元。

去年年底，川普開始尋找一雙能穿一整天仍感到舒適的鞋，最後選中了Florsheim。由於他非常喜歡，還想推薦給其他人，因此開始到處送鞋。

川普甚至會當著別人的面猜鞋碼。他讓助手下訂單，大約一周後，一個棕色的Florsheim鞋盒就會送到白宮。有時他還會在鞋盒上簽名，或附上感謝卡。

白宮表示，鞋子都是川普自己付錢。而這位「首席鞋子推銷員」也會一直留意對方有沒有穿。

收到鞋的人包括：副總統范斯、國務卿魯比歐、交通部長達菲、國防部長赫塞斯、商務部長盧特尼克、白宮傳播主任張振熙、副幕僚長布萊爾、演說撰稿人渥辛頓、福斯新聞主播漢尼提、前主播卡爾森、參議員葛理漢等。

不少獲贈者都會記得在川普面前穿這雙鞋，只是有些人其實有點不情願。據說有一名內閣部長抱怨，為此他只好把自己的路易威登(Louis Vuitton)鞋子收起來。

白宮官方並未正式確認川普選擇Florsheim這個品牌。一名獲贈者透露，川普辦公室裡堆了不少鞋盒，其中一個盒子上寫著「史考特」(Scott)，指的是財政部長貝森特。

范斯回憶，有一次川普在與人交談時，突然目光越過堅毅桌，低頭看向他與魯比歐的鞋子。

川普說：「馬可(魯比歐名字)、JD(范斯名字)，你們的鞋子很糟。」接著拿出鞋子型錄。

房間裡還有第三位政治人物，但范斯沒有說是誰。川普詢問每個人的鞋碼。

魯比歐回答11.5號，范斯是13號，第三個人說7號。

范斯表示，川普隨後靠回椅子說了一句：「你知道嗎，看一個男人的鞋碼，可以知道很多事情。」

當媒體致電Florsheim公司時，執行長表示他並不知道總統訂購鞋子的事，並禮貌地拒絕進一步評論。

巧合的是，Florsheim母公司Weyco Group正起訴川普政府追討關稅退款。

世報陪您半世紀

赫塞斯 魯比歐 川普

上一則

油價飆漲 川普發文稱美國將從中受益

延伸閱讀

范斯、米勒、布萊爾妻子都懷孕 白宮將迎「嬰兒潮」

范斯、米勒、布萊爾妻子都懷孕 白宮將迎「嬰兒潮」
紐時：白宮未提川習會議題 企業高層未獲邀隨行

紐時：白宮未提川習會議題 企業高層未獲邀隨行
川普：范斯對打伊朗「沒那麼熱中」 否認兩人不合

川普：范斯對打伊朗「沒那麼熱中」 否認兩人不合
談諾姆國安廣告 川普疑李萬度斯基賺了一筆

談諾姆國安廣告 川普疑李萬度斯基賺了一筆

熱門新聞

國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28
NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」