FBI說加州恐遭伊朗攻擊 川普：不擔心本土遇襲

中央社華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，聯邦調查局（FBI）2月曾發出警告，指伊朗無人機可能攻擊美國西岸。總統川普今天表示，他並不擔心伊朗背後策動對美國本土發動攻擊。

美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，德黑蘭隨後展開報復，讓波斯灣地區捲入戰爭。

川普今天被問到是否擔憂伊朗進一步報復，將攻擊範圍擴大至美國本土時，川普對媒體表示：「不，我並不擔心。」

但ABC新聞網隨後報導，其實聯邦調查局先前已經警告過加州警方，伊朗可能會以無人機襲擊美國西岸作為報復。

ABC新聞網指出，聯邦調查局在2月底曾發出警告說：「我們近日獲得資訊，顯示截至2026年2月初，伊朗有打算一旦美國攻擊伊朗時，他們將從一艘船上發動無人機，對美國本土展開突襲，特別是針對加州某些目標。」

當時聯邦調查局說：「目前我們沒有關於攻擊時間、方式、目標，或可能涉案人員的進一步資訊。」

路透報導，聯邦調查局、洛杉磯警察局、加州州長及洛杉磯市長的發言人，目前都未立即回覆路透的置評要求。

FBI 無人機 洛杉磯

