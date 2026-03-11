我的頻道

情報示警：伊朗可能對美國企業、政府機關展開報復

經典賽／以為晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我算錯了

川普證實摧毀16艘布雷船：伊朗戰爭…我想結束就會結束

編譯高詣軒／即時報導
伊朗在荷莫茲海峽布置水雷，以嚇阻貨輪及油輪通過。（路透）

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

川普在Axios的5分鐘電訪說，戰爭進展順利，較原定計畫遠遠超前，目前造成的破壞已超出先前預想能在6周內達成的規模。川普還說，伊朗的敵意不僅針對以色列和美國，也擴及波灣各國，「他們視中東其他地區為目標。他們正為47年來造成的死亡和毀滅付出代價。這是報應。他們不會輕易逃過」。

美國10日才收到情報，顯示伊朗已開始在荷莫茲海峽布設水雷。美國官員說，暫不清楚伊朗部署多少，但評估認為數量很少。對此，川普向Axios證實，美國10日空襲已摧毀16艘布雷船，破壞伊朗計畫。

Axios指出，儘管川普公開表示對伊朗的軍事行動基本上已實現目標，但美以官員說，內部尚無戰鬥何時可能停止的指示。

以色列國防部長卡茲11日聲稱，戰爭將持續，「沒時間限制，需要多久就多久，直到我們實現所有目標並取得決定性勝利」。幾位美以官員說，他們正準備再對伊朗進行至少2周空襲。

