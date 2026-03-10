我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下 日9:0全勝晉級

以軍空襲伊朗油庫 美防長：非美軍目標

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，美國國防部10日再度舉行記者會說明行動進度；赫塞斯預告說，今天將會是美軍對伊朗攻擊火力至今最強大的一天，擬出動最多戰機、轟炸機，同時打擊最多目標。

赫塞斯並指出，伊朗反擊能力遞減，在過去24小時中，創下最低的飛彈發射量。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）10日表示，美軍持續聚焦三大軍事目標：繼續摧毀伊朗的飛彈和無人機能力，包括打擊伊朗飛彈發射地、指揮控制點和彈藥儲存庫；打擊伊朗海軍，以確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行；以及持續深入伊朗軍事和工業基礎，以確保伊朗政權未來無法攻擊美國、美國國家利益和夥伴，這包括生產設施、研究發展基地和基礎設施等。

美國總統川普9日晚間則發文威脅伊朗，指如果伊朗做出任何行為來阻擋荷莫茲海峽的石油運輸，美軍將用比現在大20倍的力量攻擊伊朗。

針對軍事行動會持續多久，赫塞斯則說，最後將由美國總統川普決定軍事行動是否達成目標，不過赫塞斯強調說，這場行動不是永無止境的，也不是曠日廢時的。

至於有新聞報導指出以色列攻擊伊朗油庫，引發美方不滿，赫塞斯在回答媒體提問時指出，以色列有不同的目標，並稱攻擊伊朗油庫並非來自美軍打擊，也不是美軍的目標。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 赫塞斯

上一則

川普稱伊朗新領袖「無法安穩度日」防長預告將再猛烈打擊

延伸閱讀

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成
史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡
攻擊伊朗將持續4至5周 川普：美國有能力打更久

攻擊伊朗將持續4至5周 川普：美國有能力打更久

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57

超人氣

更多 >
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼