川普稱伊朗新領袖「無法安穩度日」防長預告將再猛烈打擊

快訊

編譯高詣軒／即時報導
川普總統（左）與防長赫塞斯。（路透）
川普總統（左）與防長赫塞斯。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，美國總統川普接受美媒福斯新聞訪問時說，不認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼能「安穩度日」。

川普一直曾對穆吉塔巴接任表達失望，並認為美國應參與挑選伊朗新領袖。穆吉塔巴是已故伊朗最高領袖哈米尼的次子。

川普向福斯新聞說，可能對美國與伊朗會談態度開放，他將聽取伊朗亟欲傳達的事項，談判可能性取決於具體條件，「你知道，我們算是不用再談了，但這還是有可能」。

美國國防部長赫塞斯10日則在五角大廈的記者會說，今天將是空襲伊朗境內目標最猛烈的一天，將有更多戰機、轟炸機參戰。

赫塞斯說，美國對伊朗的戰爭不會放緩，將持續到徹底且決定性擊潰敵人，「正如川普總統昨天所宣布，我們正展現壓倒性的技術和軍力粉碎敵人。但我們是按照自身時間表和選擇來進行」。

赫塞斯說，這是戰爭開始、中期還是結束，不是由他來做決定，這取決於川普的決定。紐約時報說，這種定義使川普可隨時在他認為適合時宣布勝利。

赫塞斯補充說，過去24小時，伊朗發射的飛彈數量是戰爭開始以來最少。與赫塞斯同場出席記者會的美國參謀首長聯席會議主席凱恩說，伊朗的彈道飛彈襲擊持續呈下降趨勢，比戰爭開始時減少9成，單向攻擊無人機則已減少8成3。

凱恩並說，摧毀伊朗海軍方面也取得進展；自戰爭開始以來，已有逾50艘伊朗海軍船艦被擊沉，也在打擊伊朗軍工業複合體有進展，著重阻止伊朗製造單向攻擊無人機。

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼10日則在社群媒體X發文說，伊朗不畏懼川普的「空洞威脅」，還警告川普「自己保重，別被消滅了！」法新社報導，此話是對川普的隱晦威脅。

川普9日曾在真實社群寫道，若伊朗敢阻斷荷莫茲海峽的石油運輸，美國將實施比過往猛烈20倍的回擊。

