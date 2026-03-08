我的頻道

美參議員：川普空襲伊朗 讓習近平攻台心存忌憚

中央社華盛頓8日綜合外電報導
川普總統(左)與中國國家主席習近平。(路透資料照)
川普總統(左)與中國國家主席習近平。(路透資料照)

美國共和黨籍聯邦參議員克芮麥今晨受訪時表示，美國總統川普與以色列伊朗的當前軍事行動可能影響全球地緣政治，對中國與俄羅斯釋出訊號，使得中國國家主席習近平考慮攻打台灣時心存忌憚。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，克芮麥（Kevin Cramer）接受廣播節目「貓咪圓桌會議」（Cats Roundtable）主持人卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）訪問時指出，美以對伊朗的空襲向中俄等對手釋出「訊號」。

克芮麥說：「你認為習近平今天早上起床會想『嗯，嗯，我今天覺得是攻打台灣的好日子』嗎？你覺得普亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）會說『天哪，我真希望美國介入烏克蘭事務，我想我們扛得住』嗎？」

他接著說：「不會，他們現在想的是『等等，今天還是別輕舉妄動』。我認為這將改變全球的地緣政治格局。」

克芮麥還呼籲歐洲盟友在衝突期間提供更強力的支持，此言呼應鷹派共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）上周末批評歐洲領導人對空襲反應「軟弱可憐」的說法。

克芮麥指出：「我明白各國政治有所不同，但我們必須展現一個團結、熱愛自由的西方陣線。」

