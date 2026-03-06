俄羅斯提供情報給伊朗？白宮：無法改變戰局

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
美國白宮新聞秘書李維特（左）。（美聯社）
美國白宮新聞秘書李維特（左）。（美聯社）

華盛頓郵報6日報導指出，俄羅斯正提供情報給伊朗來攻擊美軍，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在接受訪問時，先是表示，「這並不重要」，她後來有說明，她的意思是就算俄國提供情報給伊朗，也不會對戰局造成任何改變。

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），華盛頓郵報6日獨家報導指出，俄國正間接參戰，提供情報給伊軍來攻擊中東地區的美軍，情報內容包括美軍戰艦、飛機等位置。

李維特6日接受福斯新聞訪問時，她表示，不管這件事有沒有發生，這並不重要，因為美國總統川普和美軍正徹底毀滅流氓、恐怖分子的伊朗政權。

李維特稍晚再接受媒體詢問時則進一步說明，指她的意思是，就算俄國提供情報給伊朗也沒有造成改變，因為美軍正徹底毀滅伊軍；李維特表示，美軍已經摧毀30艘伊朗船艦，伊朗海軍已經被認為失去作戰能力，同時伊朗對美國和美國在中東地區的夥伴的飛彈報復攻擊已經減少9成；李維特說，美軍正順利取得伊朗的制空權。

李維特說，美軍正在完成軍事行動的目標，而這樣的情況只會繼續下去，因為美軍是世界上最精良、最致命的軍隊。

此外，針對伊朗政權接下來的接班人，李維特說，美國情報機構和美國政府正在檢視數名人選，不過李維特不願給出人選的具體身分。

川普日前向媒體表示，他必須親自參與任命伊朗政權的接班人，就像委內瑞拉一樣，並稱美國將確保接下來無論誰領導伊朗，伊朗都不會威脅到美國和以色列等鄰近國家。

