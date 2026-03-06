伊朗新任領袖人選 白宮：美情報機構正在檢視名單

白宮發言人李維特。（路透）

美以持續攻打伊朗之際，美國總統川普 表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選。白宮發言人李維特今天指出，美國政府情報機構正在檢視一份名單，為了美國的最佳利益，伊朗不應再由「激進的恐怖政權」領導。

美國和以色列 聯手攻擊伊朗邁入第7天，這項軍事行動已造成多名伊朗領導高層喪命，包括伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。川普（Donald Trump）昨天接受美媒訪問表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選，並說無法接受哈米尼的兒子，「我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選」。

對於美國是否已有伊朗最高領袖的候選人名單，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）今天接受媒體聯訪時表示，美國政府的情報機構正在檢視一份名單，但她不願透露更多資訊。

她說，為了美國的最佳利益，伊朗不應再由一個「激進的恐怖政權領導」，該政權不僅高喊「美國去死」，還在擁有核武的秘密野心上對美國及全世界撒謊。

李維特指出，川普不希望看到這樣的局面，「他希望關注並介入伊朗新任領導人的遴選」。

此外，川普今天稍早在自家社群媒體 平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美方不會與伊朗達成協議，除非伊朗「無條件投降」，並在之後選出「優秀且可被接受的」領導人。

被問及「無條件投降」的定義，李維特回應表示，川普意思是他作為美國的三軍統帥，當他判定伊朗不再對美國構成威脅且美國對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）目標已完全實現時，伊朗基本上就處於無條件投降的狀態。